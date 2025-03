El fiscal del crimen de Dalmasso rechazó la prescripción del caso

El fiscal Pablo Jávega sostuvo que el caso por el crimen de Nora Dalmasso ocurrido en 2006 en la provincia de Córdoba, no prescribió, por lo que Roberto Bárzola, el nuevo acusado, podría ser juzgado.

En medio de un escenario de mucho movimiento en la causa originada hace 19 años, el fiscal que llevaba adelante la investigación manifestó que la causa no prescribió, motivo por el cual se podría llevar a cabo un juicio contra el parquetista.

El año pasado se informó que la tercera huella encontrada en el cinto de la bata de la víctima pertenece a Bárzola, lo que motivó a una investigación exhaustiva.

A fines de 2024 la defensa del señalado presentó un informe donde expresan que se extinguió la acción penal por el tiempo transcurrido.

Sin embargo, el fiscal hizo respuesta a esa presentación y remarcó en su escrito que ese planteo no es considerado.

Ahora, todo depende de la decisión del Juzgado de Control sobre si acepta o no la prescripción del crimen de Dalmasso.

Esta resolución se dio en el marco de varios movimientos en la causa. Uno de ellos es justamente la aparición de un nuevo acusado, quien por el paso de los años no fue detenido, si no que solo se lo notificó.

Bárzola, quien ya había estado en la causa y declaró varias veces, era el pulidor de pisos y se comprobó que el día del asesinato fue hasta la casa de la familia Macarrón en Villa del Golf.

A su vez, a principios de marzo Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, hijo de Dalmasso, habló con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que se denunció penalmente a los tres fiscales.

La familia Macarrón denunció a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violencia institucional.