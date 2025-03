La solidaridad de los argentinos impulsa a Bahía Blanca

Una semana se cumple del temporal fatal en Bahía Blanca que dejó el saldo de, hasta el momento, 16 fallecidos, heridos, evacuados y una ciudad sumergida en dolor, que de a poco comienza a reconstruirse con una argentina solidaria y de a pie.

El pasado viernes 7 de marzo por la madrugada, una tormenta azotó Bahía Blanca. En pocas horas cayeron 290 milímetros, lo que llueve casi en todo un año, lo que provocó que un dique desborde y el agua, en solo segundos, tape a toda la ciudad.

Se vieron afectados Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri, así como también barrios aledaños. Rutas intransitables, agua que tapaba las casas, y un escenario de desesperación y angustia por haber perdido todo lo que se logró en la vida.

Con las primeras imágenes de cómo estaba la ciudad producto del temporal, la solidaridad argentina no dudó en volver a accionar y, una vez más, se logró en poco tiempo, récord de donaciones.

Los clubes de fútbol fueron los primeros que comenzaron a recibir apoyo por parte de vecinos e hinchas; luego se sumaron distintas parroquias, una de ellas la de Caacupé en el barrio porteño de Caballito; y también diversas entidades comenzaron con las donaciones en dinero.

Aunque no hay número exacto de la cantidad de ayuda que la ciudad ya está recibiendo, solo con el Tren Solidario que partió desde la estación Constitución, se confirmó que se lograron más de 1.200 toneladas de donaciones.

Pese a la típica “grieta” famosa de la Argentina, en los tiempos de crisis y de catástrofes, donde se pierde hasta la vida, la ciudadanía se levanta y ayuda hasta en lo más mínimo.

En todos los centros donde se recibieron donaciones, las imágenes emocionaron hasta al menos sensible, debido a que los bolsones y cajas tapaban las entradas o llegaban hasta el techo de las habitaciones.

Hoy, a una semana del desastre, Bahía Blanca comienza de a poco a reconstruirse, a tratar de ser lo que eran.

Los números del temporal

Por las inundaciones, se confirmaron hasta ahora 16 fallecidos. Las víctimas fueron identificadas como Margarita Emma Egusquiza, Perla María Re Malena, Sara Rueda, Hilda Elvira Pompei, Estela Iturbides, Elba Yolanda Ressia, María Isabel Oliva, Sofía Raquel González, Nelson Javier Zinni, Rolando Ortega, Nélida Elisei, Ángel Eduardo Mosman, Anastacia Agüero, Micaela Vicenta Hernández, Rubén Omar Zalazar y un NN.

Asimismo, continúan desaparecidas las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de 1 y 5 años. Las menores habían sido socorridas por Rubén Zalazar, chofer de una empresa de logística, pero la corriente los llevó y no hay novedades sobre dónde están. Siguen los operativos de búsqueda.

Se estima que la reconstrucción de la ciudad saldrá $400.000 millones, motivo por el cual desde el Gobierno nacional y provincial anunciaron la entrega de dinero para ayudar.

Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca, anunció en una conferencia de prensa horas atrás que se está “terminando la etapa de estabilización y se está muy cerca de la fase de normalización”.

En este marco, ya comenzaron a repartirse las donaciones, a restablecer los servicios, ordenar la ciudad y que los chicos vuelvan a la escuela. Quince jardines, tanto públicos como privados, y cinco establecimientos educativos reinician hoy sus actividades luego del temporal.