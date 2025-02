Intercámaras de la Industria Pesquera condenó ataque de sindicalista a la prensa

En un comunicado oficial, Intercámaras de la Industria Pesquera repudia y condena enérgicamente el episodio de violencia ocurrido este jueves en una planta pesquera de Puerto Madryn, en el que el periodista Nelson Saldivia fue agredido físicamente y amenazado a instancias de un dirigente sindical del gremio de la alimentación.

Según denunció la víctima ante la Justicia, el sindicalista José Díaz del STIA lo atacó y amenazó recriminando su tarea periodística en el ámbito de

la actividad pesquera.

La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas comunicar sus ideas y opiniones. Estos hechos no deben quedar impunes y desde el sector pesquero expresamos acompañamiento y solidaridad con la víctima, repudiando todo acto de violencia, como así también defendemos la libertad de prensa y su rol en la sociedad.

No hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con nuestro sistema democrático. Rechazamos cualquier forma de violencia e instamos a asumir el compromiso de aislar, no convalidar y repudiar este tipo de acciones, planteó la entidad que agrupa a las entidades empresarias:

Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA); Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA); Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPCYF); Unión De Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca

(CAFREXPORT).

Finalmente, expresamos el profundo respeto a la libertad de prensa y opinión, y enfatizamos que a cuatro décadas de la recuperación democrática, la violencia no debe tener lugar, ni ser minimizada o naturalizada.