Generación Zoe en Corrientes: se conoce el veredicto contra Leonardo Cositorto y otros cinco imputados

El veredicto contra Leonardo Cositorto y otros cinco imputados en la provincia de Corrientes por la presunta mega estafa de Generación Zoe se da a conocer hoy en el Tribunal de Goya.

Luego de que hayan concluido la etapa de alegatos, donde la Querella y la Fiscalía pidieron que se los encuentre culpables de los delitos de asociación ilícita y estafa, a partir de las 8.30 se conocerá el veredicto.

Previo a la lectura de culpabilidad y condena, Cositorto, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina podrán decir sus últimas palabras frente al tribunal.

Luego de lo manifestado por los acusados, se resolverá la responsabilidad penal o no mediante un veredicto de inocencia o culpabilidad.

A principio del debate Cositorto intentó hacer un arreglo económico con los más de los 98 damnificados, y pese a que las diversas conversaciones habían llegado a buen puerto, los fiscales no aceptaron el acuerdo.

Se trata del primer juicio que afronta el líder de la organización, debido a que tiene otros procesos judiciales en otras provincias y ciudades de la Argentina.

En este sentido, en medio de la tardanza por el avance de los demás procesos, dos de los acusados que estaban presos en Córdoba fueron liberados por una curiosa tardanza.

Norman Próspero y Silvana Abellonio fueron liberados debido a que se les vencieron el plazo máximo de cárcel con prisión preventiva, la cual es de tres años, según establece el Código Penal y al no haber fecha del inicio del juicio, se ordenó que ambos esperan el comienzo del debate desde sus domicilios.