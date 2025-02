Confirman multa millonaria a una empresa de Chile por el escape de salmones en 2018

El Tercer Tribunal Ambiental de Chile ratificó la multa impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a la empresa Mowi Chile S.A. por más de US$7.486.457 por el escape de salmones en 2018.

Las sanciones surgen del resultado de la investigación iniciada en 2018, tras constatarse un escape masivo de salmones en el centro de engorda CES Punta Redonda, en la Región de Los Lagos.

Uno de los cargos se refiere a la falta de mantenimiento de condiciones de seguridad adecuadas en el centro de cultivo, como lo establecen las resoluciones de calificación ambiental del proyecto. Esta infracción se clasificó de gravísima por generar “daño ambiental irreparable”.

El segundo cargo, catalogado como leve, fue por “mantener y operar instalaciones de apoyo en tierra para el cultivo de salmones del Centro Punta Redonda, no destinadas a la operación del sistema de ensilaje para el tratamiento de la mortalidad del salmón”.

Fallo del tribunal chileno

En este contexto, la empresa presentó una reclamación de ilegalidad al tribunal ambiental. Sin embargo, este último determinó que “efectivamente Mowi no mantuvo en el CES las condiciones de seguridad apropiadas ni elementos de cultivo de óptima calidad y resistencia según la RCA N° 2040/2001 y RCA N° 536/2011, lo cual resultó en el escape masivo de ejemplares desde el Centro”.

“Se concluye que el daño ambiental generado por el escape de Salmo salar desde el CES Punta Redonda no es susceptible de reparación”, confirmando la calificación realizada por la SMA.

En cuanto al cargo leve, el tribunal rechazó las alegaciones del organismo por considerar que “las RCA del proyecto son bastante claras en cuanto a que el CES no contempla ningún tipo de instalaciones en tierra, razón por la cual es posible advertir que se encuentra debidamente configurada la infracción por parte de la SMA”.

Respuesta de Mowi y apelación

Desde Mowi reiteraron la inexistencia de daño ambiental irreparable y anunciaron que recurrirán ante la Corte Suprema.

“El Tribunal Ambiental no atendió la abundante evidencia que señala que no se ocasionó un daño ambiental y tampoco consideró las importantes medidas de mitigación adoptadas tras el incidente”, señalaron desde la empresa.

Salmonicultura en Chile

La salmonicultura es la principal actividad de cultivo de la acuicultura chilena y es también una de las industrias más importantes del país. Chile es el segundo mayor productor del mundo de salmón del Atlántico.

En la actualidad el cultivo de salmones se desarrolla principalmente desde la Región de La Araucanía hasta Tierra del Fuego, con la ciudad de Puerto Montt como núcleo y el mar interior de la Región de Los Lagos y los canales y fiordos de Aysén como principales zonas de producción.