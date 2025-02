Alberto Fernández será indagado en la causa de violencia de género

El ex presidente Alberto Fernández arribó está mañana a los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez.

El ex mandatario estaba convocado para las 11 pero adelantó su cita ante el juez federal Julián Ercolini y ya ingresó al juzgado en el cuarto piso de Comodoro Py 2002.

El ex mandatario está imputado por «lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones».

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.