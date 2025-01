Los ataques israelíes acabaron con todo el sistema sanitario de la Franja de Gaza

Un informe publicado este martes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos concluye que el patrón de ataques mortales de Israel contra hospitales de Gaza y sus inmediaciones, así como los combates relacionados, han llevado al sistema sanitario al borde del colapso total, con un efecto catastrófico en el acceso de los palestinos a la salud y la atención médica.

Los ataques, documentados entre el 12 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, plantean serias dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel, afirma el estudio.

El personal médico y los hospitales están expresamente protegidos por el derecho internacional humanitario, siempre que no cometan, o no sean utilizados para cometer, fuera de su función humanitaria, actos perjudiciales para el enemigo.

“Por si los incesantes bombardeos y la grave situación humanitaria de Gaza no fueran suficientes, el único santuario donde los palestinos deberían haberse sentido seguros se convirtió de hecho en una trampa mortal. La protección de los hospitales durante la guerra es primordial y debe ser respetada por todos los bandos, en todo momento”, declaró el Alto Comisionado..

“Este informe detalla gráficamente la destrucción del sistema sanitario en Gaza y la magnitud de la matanza de pacientes, personal y otros civiles en estos ataques, en flagrante desprecio del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, dijo Volker Türk.

136 ataques contra hospitales

La Oficina indicó que la destrucción provocada por los ataques del ejército israelí contra el hospital de Kamal Adwan el pasado viernes, que dejaron a la población del norte de Gaza prácticamente sin acceso a una atención médica adecuada, refleja el patrón de ataques documentado en el informe.

El personal y los pacientes se vieron obligados a huir o fueron detenidos, y en muchos casos se denunciaron torturas y malos tratos. El director del hospital fue detenido y se desconoce su suerte y paradero.

Durante el periodo cubierto por el informe, la Oficina documentó al menos 136 ataques contra 27 hospitales y otras doce instalaciones médicas, que causaron numerosas víctimas entre médicos, enfermeras, personal sanitario y otros civiles, así como importantes daños, cuando no la destrucción total, de la infraestructura civil.

Crímenes de guerra y de lesa humanidad

La Oficina enumeró una serie de crímenes de guerra, como dirigir intencionadamente ataques contra hospitales y lugares donde se atiende a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares; dirigir intencionadamente ataques contra la población civil; y lanzar intencionadamente ataques desproporcionados.

El informe subraya que, en determinadas circunstancias, la destrucción deliberada de instalaciones sanitarias puede equivaler a una forma de castigo colectivo, lo que también constituiría un crimen de guerra.

También señala que varios de estos actos, si se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil, además de una política de Estado o, en el caso de un actor no estatal, de una organización, también pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad.

En la mayoría de los casos, Israel alega que los hospitales estaban siendo utilizados indebidamente con fines militares por grupos armados palestinos, apunta el informe. Sin embargo, hasta la fecha no se ha facilitado información suficiente para corroborar estas acusaciones, que siguen siendo vagas y generales, y en algunos casos parecen contradecirse con la información disponible públicamente. De verificarse estas alegaciones, surgirían serias dudas de que los grupos armados palestinos estuvieran utilizando la presencia de civiles para protegerse intencionadamente de los ataques, lo que constituiría un crimen de guerra.

Mujeres embarazadas sin atención prenatal ni posnatal

Según el informe, las repercusiones de las operaciones militares israelíes en hospitales y sus alrededores, y los combates relacionados, van mucho más allá de las estructuras físicas.

Las mujeres, especialmente las embarazadas, han sufrido gravemente, destaca la Oficina. Muchas mujeres han dado a luz sin atención prenatal ni posnatal, o con una atención mínima, lo que aumenta el riesgo de mortalidad materna e infantil evitable.

Más aún, el organismo recibió informes de que los recién nacidos habían muerto porque sus madres no podían acudir a las revisiones postnatales o llegar a los centros médicos para dar a luz.

Por otra parte, el sistema sanitario, cada vez más limitado, impidió que muchas de las personas que habían sufrido lesiones traumáticas recibieran tratamiento a tiempo y, posiblemente, vital.

A finales de abril de 2024, según el Ministerio de Salud del Estado de Palestina, había 77.704 palestinos heridos. Las informaciones indican que muchos heridos murieron mientras esperaban a ser hospitalizados o tratados. Además, a finales de junio de 2024 habían muerto en Gaza más de 500 profesionales de la medicina desde el 7 de octubre.

Fosas comunes en el hospital Al Shifa

La primera gran operación del Ejército israelí contra un hospital tuvo lugar en el Complejo Médico Al Shifa en noviembre de 2023. En marzo de 2024, asaltó por segunda vez las instalaciones, que quedaron completamente en ruinas el 1 de abril.

Tras la retirada del Ejército, al parecer se encontraron tres fosas comunes en el hospital, de las que se recuperaron al menos 80 cadáveres, lo que suscitó serias dudas de que se hubieran cometido crímenes de derecho internacional.

Según los informes, algunos de estos cadáveres se encontraron con catéteres y cánulas aún adheridos, lo que sugiere que habían sido pacientes.

En algunos de los ataques, el ejército israelí utilizó probablemente armas pesadas y municiones lanzadas desde el aire con efectos en una amplia zona. Al parecer, se utilizó una munición MK 83 en el ataque aéreo del 10 de enero frente al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, en Gaza Central.

Según los informes, al menos doce personas murieron, entre ellas un periodista y varios desplazados internos, y 35 resultaron heridas. El uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en una zona densamente poblada hace temer a la Oficina que se trate de un ataque indiscriminado.

El documento concluye que otra característica de estos asaltos ha sido el aparente ataque contra personas que se encontraban en el interior de hospitales, pero que en la mayoría de estos casos fue difícil determinar la autoría.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó múltiples casos de personas muertas por disparos en el hospital Al Awda de Jabalya, entre ellos el de una enfermera voluntaria que recibió un disparo mortal en el pecho mientras miraba por una ventana el 7 de diciembre de 2023.

Rendición de cuentas

“Es esencial que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes de todos estos incidentes, y que se rindan cuentas por todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se han producido”, subrayó el Alto Comisionado.

“También debe ser prioritario que Israel, como potencia ocupante, garantice y facilite el acceso de la población palestina a una atención médica adecuada, y que los futuros esfuerzos de recuperación y reconstrucción den prioridad al restablecimiento de la capacidad médica que ha quedado destruida en los últimos 14 meses de intenso conflicto”.

Por último, Volker Türk insistió en que todos los trabajadores médicos detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad de inmediato.