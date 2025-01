Flor Vigna: «Deseo alguna vez poder llenar un estadio»

La cantante y bailarina se expresó sobre los comentarios negativos que recibe en redes sociales y su deseo de ser una cantante exitosa.

Dejando la danza a un lado, Florencia apostó por la música y se lanzó como cantante en noviembre de 2021, tras lo cual recibió tanto elogios como críticas por su estilo musical.

¿Cuáles son tus proyectos musicales para este año?

– La verdad que yo soy productora de mi música, entonces trato de ponerle mucha cabeza, corazón, alma, bolsillo, como que todos los ahorros los pienso para ahí. A veces cuesta porque invertir en Argentina es muy difícil, pero también creo que uno siempre tiene que tener la fe intacta, ¿no? De lo que uno quiere y seguir soñando como cuando sos chico que lo ves todo de otra forma. Entonces estoy soñando con un 2025, me ahorré mucho y estoy pensando muchas ideas para dejarlos a todos boquiabiertos.

¿Siempre fue tu sueño la música? Porque hacés de todo, cantás, bailás y boxeás…

– Permitirse todas esas etiquetas es lindo porque a veces como que la sociedad misma te va llevando a lo que sos. Primero fui bailarina, después actriz y antes que nada, fui productora y cuando empecé a producir, dije, bueno, ¿y qué pasa si agarro este sueño, que tenía ahí guardado, de ser cantante?

Mi novio también es músico y me enseña mucho. Entonces como que me gusta producir a otros y a mí, y la música me da ese lugar.

¿Tenés planeado hacer algún show grande para este año?

– Sí, me quiero animar, pero siempre está ese miedo de apostar todo a un solo lado. A veces es más fácil, por lo menos para mí, ser empleada que producir algo uno mismo. Y entonces creo que es un equilibrio de a veces trabajar para otros, pero cuando uno va juntando valentía, animarse y hacer lo que tanto amás.

¿Cómo ves la devolución por parte del público?

– Yo la veo en momentos súper lindos, tengo un público muy fiel que me sigue hace 10 años, y a ese público estoy re agradecida porque me acompañan para todo. Y después también está el hate, que hoy es como un factor muy normal, el comentario, la opinión. Yo creo que el hate es algo que nos toca a todos para aprender un poco, porque a veces aprendes de esa crítica, y a veces no.

Hate por suerte no tengo tanto, pero sí me pasa que al estar aprendiendo a producir hacia los ojos de mucha gente, recibís muchas críticas en cosas que sos nueva por primera vez y obviamente es difícil ser valiente cuando mucha gente te está diciendo ‘esto sí, esto no’ y también saber que siempre va a haber una opinión diferente.

También porque a veces al público le gusta algo que a vos no te gusta; por ejemplo, hay mucha gente que me dice ‘¿por qué no seguís bailando?’ y a mí me encanta bailar, pero en un momento necesito expandirme, necesito encontrar cosas en las que soy nueva, en las que tengo que aprender, no cosas que ya quedaron ahí.

¿Cómo fue que te convocaron para “Parense de manos”?

– Me convenció Coscu en su momento y me dice, ‘te tenés que animar, porque aparte queremos que sea una pelea internacional’, y cuando me mostraron el perfil de mi contrincante, que es campeona en Colombia, y es una piba súper grosa allá, dije ‘Bueno, es una oportunidad para que también me conozcan en Colombia’.

También yo venía con ganas de algo que mueva un poco mi energía, mis días. Y me animé y la verdad que fue la primera vez que cantamos ahí en el estadio Vélez, peleamos en el estadio, pude llevar a todos mis amigos bailarines y fue como un premio de la vida. Yo siempre deseo alguna vez poder llenar un estadio, esta vez no fue el mío, pero bueno, pude estar ahí.

¿Cuál es tu mayor deseo en cuanto a tu carrera?

– Hoy estoy como en un duelo, como una charla entre mi hippie interior, que quiere como prestarle más atención a la familia, el amor, mi vieja, esa parte más real. Y después también mis deseos, que los tengo desde chica de esto que te decía, llenar un estadio algún día, me encantaría, y me encantaría hacerlo con un equipo de amigos que amo, que sepamos trabajar, pero que seamos amigos, que lo tengo, obvio.