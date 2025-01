Femicidio en Bariloche: una mujer policía fue asesinada y detuvieron a su ex pareja

Una mujer policía fue hallada muerta en su casa en Bariloche y la principal hipótesis que se maneja es que se trató de un femicidio, motivo por el cual su ex pareja, también perteneciente a la fuerza de seguridad, quedó detenida.

El hecho sucedió en la tarde del jueves en la calle Don Bosco al 500, en Bariloche, cuando un familiar de la víctima acudió hasta la vivienda y encontró a la joven, de 28 años, muerta con un disparo.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y allí los peritos confirmaron que se trataba de una policía perteneciente a la fuerza de seguridad de Río Negro.

Aunque por el momento no hay información oficial acerca de qué pasó con la joven, personal de Gendarmería actúa en la investigación debido a que la principal hipótesis es que se trató de un femicidio.

En este sentido, se ordenó la detención de su ex pareja, también personal de la Policía de la provincia. Su arresto ocurrió en su trabajo.

La causa quedó a cargo de la fiscal Betiana Cendón, que solicitó diversas pericias como el relevamiento de las cámaras de seguridad y de los celulares incautados, así como también del arma reglamentaria de la víctima.

Este viernes se lleva adelante la autopsia para confirmar las causas de muerte.