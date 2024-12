Tras el pedido de austeridad de Milei, Adorni explicó los motivos de sus vacaciones en el exterior

Luego de que el mandatario aconsejara no elegir destinos exóticos, el vocero presidencial reveló que «cada ministro buscará el mejor lugar para buscar su descanso».

A raíz del pedido de austeridad del presidente Javier Milei a sus ministros para planear las vacaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, contó que viajará al exterior tras argumentar que debe evitar la exposición por tener hijos menores de edad.

“Todos sabe donde me iba de vacaciones años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo. Tengo hijos chicos y tengo que adaptarme a lugares por el nivel de exposición que tengo”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Hace 15 años tengo la suerte de irme al exterior, con la particularidad de tener hijos chicos. Lo que pidió el presidente fue que seamos razonables, austeros, se utilizaron casos testigos pero solo para ejemplificar”.

Según revelaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, el mandatario no rechazó destinos específicos a evitar sino que sugirió no frecuentar locaciones que representen ostentación.

Además, solicitó que los días de descanso estén contemplados entre la última semana de diciembre y el mes de enero, y que se mantengan en alerta ante una potencial necesidad para trabajar de requerirse.

De esta forma, los funcionarios evitarán descansar en Punta del Este, Estados Unidos y Europa, por lo menos en las primeras vacaciones de la gestión que asumió en 2023 bajo la estricta premisa de “no hay plata”, y tras haber llevado adelante “el ajuste más grande de la historia”.

Para Adorni, se trata de una instrucción coherente que busca que la elección de los destinos de los colaboradores para el receso sean similares a los elegidos antes de asumir. «No es cierto que se prohibieron lugares, se llamó a ser razonable con la vacaciones y que tengan sentido con lo que uno venía siendo su vida anterior. Se utilizaron casos testigos, pero la idea es mostrar que uno es una persona razonable”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que “no hay mucho que ocultar”, y diferenció la solicitud del libertario de los planteos a cargo del expresidente Alberto Fernández. “Esos eran casos donde pregonaban una cosa y hacían otras. Nadie de nosotros cambió el estilo de vida ni la forma de ser, sí pidió razonabilidad. De hecho hay muchos ministros que no se van a ir de vacaciones”, sostuvo.

«Cada ministro buscará el mejor lugar para buscar su descanso”, afirmó el vocero.

Por último, contó que Milei no tiene intenciones de tomarse vacaciones, dentro del período que comprende entre el 31 de diciembre al 31 de enero, y pese a las sugerencias de descanso, el mandatario prefiere continuar trabajando. “Soy un workaholic, me levanto y voy al escritorio a trabajar”, supo confesar el jefe de Estado sobre su actividad laboral.