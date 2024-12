Milei respaldó a Ritondo y aseguró que era víctima de operaciones por «colaborar» con el Gobierno

Desde Tucumán, el mandatario respaldó al titular del bloque de Diputados del PRO en un guiño a la fuerza que conduce Mauricio Macri.

El presidente Javier Milei respaldó al jefe de bloque de la Cámara de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, al asegurar que está siendo víctima de “una operación” por “colaborar” con su gobierno y envió un nuevo guiño a la fuerza que conduce Mauricio Macri.

Tras las denuncias contra el legislador amarillo, acusado de tener bienes no declarados en el exterior, el mandatario planteó: «Deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO, que trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho, que está conducido por Cristian Ritondo, quién hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones justamente por habernos ayudado y colaborar”.

Los dichos del libertario tienen lugar tras las acusaciones contra el diputado nacional luego de que se detectara que cuenta con propiedades en los Estados Unidos sin declarar, y fuera denunciado penalmente y ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

La defensa del jefe de Estado que realizó en el marco de la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad que se celebró en Tucumán no es casual. Se da luego de que varios referentes del principal socio legislativo del oficialismo hicieran público su malestar con la administración libertaria, en las vísperas de las elecciones legislativas 2025.

Uno de los que encarna el malestar es el propio Mauricio Macri, quien una semana atrás reunión a las principales autoridades del partido para definir el rol que ocuparán en el plano político.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó ayer una crítica al Poder Ejecutivo y se mostró en defensa de la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, que es acechado de cerca por La Libertad Avanza que conduce Karina Milei.

“Esta Ciudad no es moneda de cambio ni el botín de guerra de un acuerdo político nacional. Merece ser defendida y respetada. Y a mí me votaron para defenderla y la voy a defender con mi bandera desde el PRO. Pero primero está la Ciudad antes que otras discusiones nacionales”, sentenció.

En la misma línea, aseguró: «Algunos dicen que el PRO fue. No fuimos. Acá estamos. Vivitos y coleando. Y con ganas de dar la batalla. Con muchas ganas, muchas ganas de que al presidente le vaya bien. Porque nunca en nuestra vida apostamos a que alguien fracase para tener nuestro lugar en la política».