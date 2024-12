Médicos del Chubut realizarán un paro de 48 horas ante incumplimientos del gobierno provincial

La Asociación de Médicos del Chubut (AGREMEDCH) confirmó un paro total de actividades por 48 horas, que tendrá lugar entre el jueves 26 y el viernes 27 de diciembre. Durante esta medida, se garantizarán únicamente las guardias mínimas indispensables, mientras que los consultorios externos y cirugías programadas serán suspendidos.

El paro es consecuencia de la falta de respuesta por parte del gobierno provincial a múltiples reclamos. Entre ellos destacan:

Incremento de las remuneraciones acordadas.

Reforma del artículo 86 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que afecta a los médicos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Mejora en el valor de las horas de guardia.

Incorporación de AGREMEDCH como sindicato signatario del CCT.

El presidente de la asociación, Ricardo Barrenechea, expresó: “La inacción del Estado provincial ante la licuación de los salarios y la falta de seguridad e higiene en los establecimientos de salud públicos nos ha llevado a esta medida”. Además, señaló que “se trabajó desde agosto hasta noviembre en acuerdos importantes que mejorarían el sistema, pero en diciembre todo se paralizó. No hubo comunicación ni avances”.

Barrenechea también manifestó su malestar por la falta de seriedad en los compromisos asumidos: “Nos sentimos totalmente defraudados. Nos hicieron creer que todo estaba resuelto, y de repente nos damos cuenta de que no gestionaron nada. Esto parece una bola de humo”.

Impacto del paro

Durante los días de protesta, los hospitales funcionarán con limitaciones:

Atención restringida a urgencias de códigos amarillos y rojos.

Suspensión de cirugías programadas, las cuales deberán reprogramarse.

Internaciones y servicios críticos, como terapia intensiva, operarán con normalidad.

“La guardia médica estará destinada únicamente a urgencias reales. No habrá consultorios externos, y las cirugías programadas serán reprogramadas por cada hospital. Es muy lamentable llegar a esta situación”, afirmó Barrenechea.

Posibles agravamientos de las medidas

El gremio advirtió que, de no recibir una respuesta favorable, las medidas podrían intensificarse. “Es lamentable que las soluciones no lleguen porque vienen las fiestas. Esto no puede postergarse por ser Navidad o Año Nuevo. Estamos dispuestos a trabajar incluso el 24 de diciembre, si es necesario”, declaró el titular de AGREMEDCH.

Barrenechea también criticó la postura del gobierno provincial: “Han sido ellos los que cortaron la comunicación. Desde el lunes que presentamos la nota sobre el paro, no hemos recibido ni un mensaje. Cero comunicación. Es extremadamente poco serio”.

La medida refleja el malestar acumulado en el sector, que enfrenta problemas estructurales de larga data en el sistema de salud pública de Chubut. “Hacer un paro a fin de año es una medida extrema, pero está motivada por una falta de seriedad igualmente extrema”, concluyó el presidente de la asociación.