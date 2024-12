Gendarmes detectan 136 kilos de cocaína dentro de dos tanques de aire de un camión

Durante el registro del vehículo (Scania), los efectivos notaron que los equipos de almacenamiento de aire comprimido estaban pintados recientemente mezclado con tierra y poseían cortes de forma rectangular en la parte superior, cerrado con una chapa y con remaches.

Ante estos indicios, los funcionarios realizaron el pasaje con el can «Mara», que confirmó la existencia de estupefacientes al pasar por el acoplado del vehículo.

Mediante el uso de herramientas, los uniformados retiraron los tanques y los abrieron, de allí extrajeron un total de 129 «ladrillos» con la droga.

El chofer, de nacionalidad argentina, quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Efectivos de la Sección «Tres Cruces», perteneciente al Escuadrón 21 «La Quiaca», se encontraban efectuando tareas de control vehicular sobre el kilómetro 1.873 de la Ruta Nacional N° 9, cuando divisaron que un camión Scania se aproximaba al Puesto de Gendarmería, por lo que realizaron las señales de tránsito para que el conductor disminuyera la velocidad y así lograr que estacione al costado de la cinta asfáltica.

Luego, los gendarmes llevaron a cabo el registro del vehículo y al pasar por el sector del semirremolque notaron la presencia de tres tanques de aire, de los cuales dos presentaban anomalías (estaban recientemente pintados mezclado con tierra y poseían cortes rectangulares en la parte superior, cerrado con una chapa y con remaches).

Los funcionarios inmediatamente informaron del hallazgo a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy y realizaron el pasaje con el can detector de narcóticos «Mara», que confirmó la existencia de estupefacientes al pasar por los dos equipos de almacenamiento de aire comprimido (cuya ejecución es activar los frenos en el caso de que el compresor deje funcionar), por lo que procedieron a retirarlo y efectuaron la apertura de los tanques con ayuda de herramientas.

Al abrirlos, los uniformados extrajeron de un equipo 70 ladrillos y del otro 59, totalizando 129 paquetes rectangulares, que contenían una sustancia blancuzca. Tras efectuar las pruebas de campo Narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína con un peso total de 136 kilos 558 gramos.

El operativo finalizó con el decomiso de la droga, de un celular, del rodado y dinero en efectivo. Asimismo, el involucrado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.