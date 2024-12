Cristina Kirchner recordó que Lijo sobreseyó a Insfrán y chicaneó a los libertarios: “Calladitos la boca”

En medio de su discurso de asunción como titular del PJ, señaló que el magistrado que el Gobierno de LLA propone para ocupar una vacante en la Corte benefició al gobernador de Formosa en una causa.

La nueva titular del Partido Justicialista nacional, Cristina Kirchner recordó hoy que el candidato propuesto por el Gobierno para ocupar una vacante en la Corte Suprema, el juez Ariel Lijo, fue quien sobreseyó a Gildo Insfrán en la causa Ciccone, por lo que les pidió a los libertarios que se “callen la boca” a la hora de opinar sobre la reelección indefinida del gobernador de Formosa.

Durante su exposición en la UMET al asumir el mandato en el PJ, la ex presidenta repasó las tapas que el diario Clarín dedicó en contra suya durante los años en que gobernó el país y los posteriores, y destacó una puntual en la que un fiscal pedía indagar al ex vicepresidenta Amado Boudou y a Insfrán por la causa Ciccone.

“¿Salieron de esta causa sobreseídos podemos decir si mal no recuerdo José, ¿no?», consultó Cristina Kirchner al senador nacional por Formosa José Mayans, quien estaba sentado a su lado y asintió.

“Ahhh…y libertarios abstenerse porque el que los sobreseyó fue Lijo”, expresó.

“Así que por favor calladitos la boca todos”, siguió la líder peronista, mientras se llevaba el dedo índice a la boca en un gesto elocuente.

“Sí, calladitos la boquita, calladitos la boquita”, machacó Cristina Kirchner, para que los libertarios no carguen las tintas contra Insfrán ya que sería una hipocresía teniendo en cuenta que el magistrado que proponen para la Corte favoreció al caudillo formoseño en una causa judicial clave.