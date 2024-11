El PRO busca que los paros en aeropuertos sean penados con prisión

El bloque de diputados nacionales del PRO se metió en la polémica por los paros sindicales en aeropuertos que obligaron a cancelar decenas de vuelos en Aeroparque y Ezeiza, generando caos y dolores de cabeza a miles de pasajeros.

La bancada que preside Cristian Ritondo recordó que la diputada Verónica Razzini presentó un proyecto de ley que apunta a “tipificar los bloqueos como delito penal, ya sean directos o indirectos, y establecer una pena de prisión efectiva para quienes impidan el normal funcionamiento de las empresas”.

“Cuando una empresa no produce por culpa de un bloqueo sindical, no genera ingresos. Sin ingresos, no puede pagar los sueldos a sus empleados. Los bloqueos atentan contra el trabajo. Quienes los generan no defienden trabajadores, sino a sus propios privilegios”, señaló el PRO en un comunicado difundido en redes sociales.

De esta manera, la bancada macrista mete presión al Gobierno para que tome alguna medida tendiente a prohibir las medidas de acción directa gremial que implican cese de actividad en medios de transporte.

Este pronunciamiento del PRO se produce en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, y luego del anuncio del Gobierno en torno a la desregulación de los servicios de rampas que supone el fin del monopolio que ejercía la empresa Intercargo.

Fuente: NA.