El Gobierno aseguró que “habrá acuerdo con el FMI” y descuenta el apoyo de Trump

Adorni reveló que el presidente no avanzó con el líder republicano en un tratado de libre comercio.

El Gobierno nacional aseguró que alcanzará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el corto plazo y confía en que logrará el apoyo del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Seguro que habrá un nuevo acuerdo (con el FMI) y entendemos que está el camino alineado y allanado para que esto ocurra lo más rápido posible. No habrá ningún inconveniente con el acuerdo”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.

Consultado sobre el apoyo que podría dar Trump, el portavoz afirmó que el apoyo debería ser de “todos los países porque el plan de la Argentina es consistente”.

“No hay razón para que no se apoye un acuerdo con el FMI. Ese apoyo debiera ser de todos los países porque el plan es consistente y sostenible en el tiempo. Sea con fondos adicionales o no”, resaltó Adorni en conferencia de prensa.

Asimismo, reveló que durante el encuentro entre el presidente Javier Milei y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no se habló de un posible tratado de libre comercio entre ambos países.

También dijo que en la reunión con Xi Jinping no se habló de la ampliación del swap que tienen ambos países.

“No se habló de la ampliación del swap. Milei agradeció la renovación. Fue el único momento en que se habló del swap”, dijo Adorni al ser consultado al respecto.