Causa Seguros: Alberto Fernández reclamó la «nulidad» de su citación

El ex mandatario fue convocado para el miércoles próximo, informaron fuentes judiciales.

El ex presidente Alberto Fernández reclamó hoy que se declare la «nulidad absoluta» de la citación a declaración indagatoria en la causa Seguros, prevista para el próximo miércoles y se la suspenda hasta que quede firme una decisión sobre el planteo que acaba de presentar.

En un escrito firmado por su abogada Mariana Barbitta, el ex presidente sostiene que la citación en esta investigación es de «nulidad absoluta» y «carece de fundamentos» además de constituir un «avasallamiento» a su derecho a defensa, dijeron fuentes judiciales.

La defensa reclamó al juez federal Julián Ercolini que suspenda la audiencia, algo que deberá decidir el magistrado.

«Pretende sometérselo a un proceso penal en base a una imputación direccionalmente ‘forzada’, genérica, poco clara y violatoria de las disposiciones legales y constitucionales», sostiene el escrito.

Además la convocatoria es nula, argumenta la defensa, porque la ordenó un magistrado que fue recusado y ese planteo está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso de queja.

Fernández está citado para el próximo miércoles y, en caso de concretarse, será su primera declaración indagatoria acusado en una causa penal desde que dejó el gobierno, para dar explicaciones sobre la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través de su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa.

En la causa judicial se incorporaron fotografías encontradas en el teléfono celular de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, donde se ve al entonces presidente y a Martínez Sosa reunidos en una dependencia de la quinta de Olivos, frente a gráficos y papeles, informaron fuentes del caso.

Eso forma parte de la prueba que le será exhibida al ex presidente frente al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Carlos Rívolo, a cargo del caso.

Una de las imágenes es del 3 de julio de 2021 y forma parte de varias halladas en el celular de Cantero peritado por la Justicia en esta causa penal.

Fernández abrirá la ronda de indagatorias que incluye a otros 38 acusados. El 11 de diciembre tendrá que concurrir a la segunda citación ante el mismo magistrado, en otra causa penal en la que está denunciado por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

En el caso Seguros, al ex presidente se lo acusa de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”.

Para ello, «una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´NACIÓN SEGUROS S.A.´», detalla la imputación.

También «en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta. La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´NACIÓN SEGUROS S.A.´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión».

Además, están citados a indagatoria Héctor Martínez Sosa y su esposa Cantero y otros dos brokers Pablo Torres García y Oscar Castello .

«Corresponde señalar que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes», advirtió el juez.