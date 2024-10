Zelensky presentó su Plan de la Victoria ante la Unión Europea y pidió respaldo unánime de los integrantes del bloque

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pidió este jueves a sus socios europeos “unidad” en torno a su ‘Plan de la Victoria’, para poder convencer “a otros líderes” para que también respalden sus peticiones, como la de autorizar a Kiev a atacar territorio ruso con armas de largo alcance.

”Sí, en el pasado pedimos permiso para que nos dieran la posibilidad de usar las armas de largo alcance y todo el mundo se opuso”, pero “ahora necesitamos que algunos socios avancen”, dijo Zelensky en Bruselas, donde hoy presentó su propuesta a los líderes europeos.

El presidente ucraniano señaló que “únicamente con la unidad en la UE podemos avanzar y hacer que avancen otros líderes” y aseguró que, si se aplica el plan, “la guerra puede acabar el año que viene”.

Zelensky dijo que la “unidad también es una arma. Una arma que significa una cosa para nosotros: seguridad”.

”Nuestro plan es que Ucrania sea fuerte y esté preparada para la diplomacia y es genial que este plan no depende de la voluntad de Rusia, sino solo de la voluntad de nuestros socios. Y creo que esto da una oportunidad para que este plan sea real”, afirmó Zelensky.

El plan, además, pretende que EE.UU., Reino Unido, Francia, Italia y Alemania desplieguen en Ucrania armamento estratégico no nuclear para disuadir a Rusia e insiste en la petición de que la OTAN formalice ya la invitación para la entrada de Kiev en la Alianza, que solo se produciría cuando termine la guerra.

”La invitación fortalecerá nuestra postura diplomática y será uno de los principales argumentos para parar la guerra”, afirmó Zelensky.

El presidente ucraniano urgió también a los líderes de la UE que aprueben “lo más rápidamente posible” el préstamo de hasta 35.000 millones de euros que están dispuestos a darle, en el marco del pacto del G7.

Está previsto que el Parlamento Europeo lo apruebe la semana que viene, aunque la UE no ha logrado levantar el veto de Hungría a la extensión de la congelación de los activos rusos -de cuyos beneficios saldrá el préstamo- durante tres años y no cada seis meses.

Sobre este último punto dependerá la aportación de Estados Unidos, que podría aportar hasta 20.000 millones de euros.

A su llegada a la cumbre, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que “en el tercer invierno de guerra, es importante” que la UE “haga todo lo necesario” para demostrar a Ucrania que puede seguir contando con su apoyo.

También el presidente lituano, Gitanas Nauseda, pidió determinación a los Veintisiete para aceptar todos los puntos del plan ucraniano.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, subrayó la “urgencia” de que la UE ayude militar y económicamente a Ucrania, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que “esta es una guerra existencial”, por lo que esperó que la UE siga apoyando a Kiev.

Tras su reunión con los líderes europeos, Zelensky se reunirá también en el Parlamento Europeo con su presidenta, Roberta Metsola, y posteriormente acudirá a la sede de la OTAN.