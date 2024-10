Nuevo rumbo en el Hospital Ísola: Mariana Flores Lloyd apuesta por la eficiencia y la conectividad

En una nueva etapa para el Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn, Mariana Flores Lloyd asumió la dirección del nosocomio, acompañada por un equipo de profesionales que ha trabajado junto a ella durante años. Flores Lloyd, contadora de profesión, liderará el hospital con el objetivo de consolidar y optimizar los logros alcanzados bajo la gestión anterior.

“El gran desafío es seguir sosteniendo todo lo que se ha trabajado desde hace un año y medio con la doctora Denis Acosta, que ahora es secretaria de Salud de Chubut”, afirmó Flores Lloyd. Según la directora, contar con una secretaria de Salud que conoce de cerca la realidad del hospital es una ventaja significativa para la gestión. “Es una gran oportunidad para nosotros como hospital de Madryn tener una secretaria de la ciudad que sabe todos los problemas, las oportunidades y las virtudes de este hospital”, añadió.

Reingeniería de procesos y nuevas tecnologías

Uno de los principales focos de la nueva gestión es la reingeniería de procesos, que busca mejorar la eficiencia y la atención en el hospital. “Los objetivos primeramente tienen que ver con la optimización de los recursos, poder llegar a más gente, a más usuarios, a más pacientes”, explicó Flores Lloyd. En este sentido, la implementación de nuevas tecnologías jugará un papel clave. “Uno de los grandes desafíos es la historia clínica informatizada y la telesalud, lo que nos permitirá una mayor conectividad con los hospitales rurales”, señaló.

La reorganización interna del hospital también es un punto central en los planes de Flores Lloyd. “Se están replanteando organigramas, es ver cómo se incluyen equipos de trabajo que estaban fuera del hospital y sumarlos a los equipos interdisciplinarios”, destacó. La intención es romper las barreras entre los diferentes servicios del hospital para generar un enfoque más colaborativo y eficiente en la atención de los pacientes.

Un equipo con experiencia

Flores Lloyd no está sola en esta tarea. Su equipo de gestión está formado por profesionales con amplia trayectoria en el sistema de salud pública. “Nosotros somos un equipo de gestión que venimos trabajando hace mucho tiempo juntos en distintos roles. Ahora me toca conducir desde otro rol, pero con el mismo equipo que integran el doctor Larriera, el magíster Valdivia y la contadora Soledad Pereira”, explicó.

En cuanto a la continuidad de los proyectos iniciados por la doctora Denis Acosta, Flores Lloyd destacó la importancia de no perder lo que ya se ha logrado. “El gran objetivo es que no se caiga todo lo que logramos. En realidad, no lo logramos nosotros solos, se involucró todo el equipo de trabajo, todos los servicios trabajaron mucho para ordenar, registrar, optimizar y trabajar interdisciplinariamente”, subrayó.

La nueva directora concluyó haciendo hincapié en la importancia de la participación de todo el personal del hospital. “El logro de lo que ha tenido la gestión de Denis Acosta tiene que ver con la participación de todos los trabajadores de salud que se involucraron. El compromiso del equipo de trabajo de Madryn es nuestra gran virtud y oportunidad”, finalizó.