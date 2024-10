El papa Francisco recibió a Victoria Villarruel en el Vaticano

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este lunes al papa Francisco en el Vaticano. El encuentro duró alrededor de una hora y durante el cual el Sumo Pontífice le pidió «no aflojar y no perder el sentido común».

«Audiencia con el Santo Padre, hoy en la ciudad del Vaticano. ¡Gracias Santo Padre por sus palabras, consejos y por tener siempre presente a nuestra amada Argentina!» expresó Villarruel a través de un mensaje en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Villarruel explicó: «Las mujeres debemos vestir de negro. Hoy la mantilla es optativa en el protocolo, pero la que usé porque es de mi abuela y me hacía ilusión poder usarla.

En tanto, en un video con el que acompañó el mensaje, se puede escuchar a la vicepresidenta preguntarle a Francisco «¿Cómo está?», a lo que el Santo Padre respondió «Todavía vivo y usted ¿sobrevive?» y ella señaló: «Sí, yo también. Me alegra tanto verlo parado y bien».

El Papa se mostró agradecido con la visita y el presente que Villarruel le llevó que era una estatua de un caballo con su potrillo, mientras que además le obsequió un dulce español y Francisco «le entregó un Rosario bendecido junto a otros presentes», dijeron fuentes cercanas a la funcionaria.

Al finalizar la audiencia Francisco le pidió a Villarruel «no aflojar y no perder el sentido común», mientras que ella le indicó: «Yo rezo por usted, pero usted rece por mí».