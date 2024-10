Coloquio IDEA: Chubut se alineó con las provincias críticas al Gobierno

En ese contexto, Frigerio sostuvo que Entre Ríos le aporta recursos a la Nación “a través de la no coparticipación del impuesto al cheque, de una parte del IVA, del impuesto a los combustibles, de varios impuestos al ANSES”, pero “este año no recibió nada de eso”.

A su turno, Torres sostuvo que “en el corto plazo la discusión (sobre este tema) hay que darla porque hay un mandato constitucional incumplido”, pero aclaró que no es necesario que haya una ley para eso, ya que “hay muchas decisiones que se pueden tomar incluso por decreto”.

“Si el rol del Estado para este Gobierno es pura y exclusivamente seguridad nacional, relaciones exteriores y macroeconomía, perfecto. Ahora, no sigamos cobrando impuestos por cosas que no vamos a hacer; o aliviamos a nivel fiscal o descentralizamos. La discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren plantear como una gran discusión mucho más sofisticada”, remarcó.

“Trabajemos entre todos para progresivamente para ir mejorando y no acrecentar esas asimetrías que no son fiscales, son académicas, sanitarias y sociales. Hoy no tiene el mismo derecho a la educación terciaria un chico que nace en el norte o en el sur de la Argentina, que alguien que nace en la Capital Federal. Hoy hay dos países y no tenemos que tener miedo de dar esa discusión. Es un acto de justicia rediscutir la coparticipación”, cerró.

En otro orden de temas, Jalil se refirió a la interna peronista: “Yo, cuando comencé en la política, el 30% era peronismo, el otro 30% era radical y sólo un 20% era de otras fuerzas, pero eso ha cambiado en la actualidad y hay que trabajar en el marco de este nuevo momento. Y hay que hacerlo con el sector privado”.

Fuente: Ámbito.