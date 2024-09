La recaudación en agosto ascendió a $11,7 billones y cayó el 13,7% real

La recaudación de impuestos alcanzó en agosto a $11,7 billones, con una variación interanual nominal de 189,6% y una caída en términos reales del 13,7%, informó este lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los ingresos del mes pasado incluyen los primeros fondos obtenidos por la denominadas Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocidas como moratoria y blanqueo.

El organismo recaudador detalló que en agosto venció el plazo para la cancelación al contado de deuda vencida al 31 de marzo de 2024 con la condonación del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios, y se encontró vigente el plan de pago en cuotas. Por ese recurso se recaudaron en el mes $243.096 millones.

«Esta recaudación incluye $67.676 millones que corresponden a obligaciones adeudadas del Aporte Solidario y Extraordinario que fueron regularizadas bajo el presente régimen, las cuales no forman parte de los recursos tributarios», indicó la AFIP.

Por otro lado, el blanqueo también hizo sus primeros aportes. El mes pasado se encontró vigente la adhesión con el pago adelantado de no menos del 75% del impuesto especial de regularización, para aquellos sujetos que adhieran antes del 30 de septiembre.

La recaudación tributaria del mes pasado volvió a desplomarse a niveles del 14%, en medio de medidas del propio Gobierno que impactaron negativamente. Entre ellas, dejó de tener vigencia el Impuesto Cedular y en el caso del Impuesto PAÍS y los tributos vinculados a la importación, cayeron porque las empresas esperaron a que el Gobierno bajara la alícuota.

Estimaciones privadas sobre los ingresos

De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en agosto, la recaudación tributaria nacional habría descendido un 13,7% real respecto a agosto de 2023. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja sería del 14,3%.

Los ingresos que más habrían aumentado en términos reales serían los provenientes del impuesto a los combustibles con 36%, seguidos por derechos de exportación con 20%.

El incremento de derechos de exportación se debe fundamentalmente a la sequía del año pasado y el incremento del impuesto a los combustibles al sinceramiento del valor real del tributo llevado a cabo por el Gobierno en los primeros meses del año.

El IARAF detalla que «por primera vez en el año, la recaudación mensual real del impuesto PAIS no creció en términos interanuales, y dada la caída real en la recaudación de derechos de importación, la baja pareciera estar motivada por una posposición de importaciones de bienes a la espera de la rebaja de la alícuota anunciada por el Gobierno».

Es importante recordar que, a partir de septiembre del corriente año, la comparación interanual del impuesto PAIS será bajo un mismo nivel de carga tributaria, debido a la baja de la alícuota a la importación de bienes de 17,5% a 7,5%.

En el otro extremo, la recaudación que más habría caído sería la de derechos de importación, que lo habría hecho en un 34% real interanual, seguido por Ganancias con 26,5% y Bienes Personales 24,4%.

El detalle de la recaudación según AFIP

Según informó el organismo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aportó 3,8% con un incremento nominal del 181,7%, mientras que el Impuesto a las Ganancias hizo lo propio por $2,1 billones con una suba nominal del 141%.

Por otro lado, créditos y débitos bancarios registró un ingreso de $919.948 millones con una mejora del 230,9% en tanto que por Seguridad Social ingresaron $2,5 billones, lo que explica una mejora nominal del 215,7%. De ellos, los aportes personales dejaron $985,571 millones en tanto que las contribuciones patronales otros $1,5 billones.

En el segmento del comercio exterior, las retenciones a las exportaciones dejaron en caja unos $435.720 millones con una mejora nominal del 303,6%, mientras que los aranceles de importaciones y la tasa de estadística recaudaron $311.492 millones con un avance nominal de 120,7%. El Impuesto PAIS, a su vez, produjo ingresos por $659.985 millones con una suba del 211% nominal.

En tanto, el Impuesto a los Bienes Personales registró ingresos por $291,880 millones, con un incremento nominal de 153,5%.

Según indicó la AFIP, en los primeros nueve meses del año la recaudación de impuestos registra ingresos por $79,6 billones, lo que indica una caída de recursos real de 8%.