El regreso de Los Piojos: ya hay fecha confirmada para la venta de las entradas

A través de la cuenta oficial de la banda, se conoció el lugar y el día indicados para adquirir los tickets para los esperados shows del 14 y del 15 de diciembre

Desde que se conoció la vuelta de Los Piojos a los escenarios, sus fans y las redes sociales están revolucionados. El gran hito será el 14 y 15 de diciembre, cuando la agrupación liderada por Andrés Ciro Martínez se presentará en el Estadio Único de La Plata, según informó el grupo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Este lunes, a través de su cuenta de Instagram, la banda confirmó a través de una placa cuándo y dónde se podrán adquirir las entradas para los esperados shows. “14 y 15 de diciembre. Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona. Entradas a la venta: 24 de septiembre a través de la plataforma Ticketek.

Los rumores sobre el regreso de la banda se intensificaron después de una serie de publicaciones crípticas en redes sociales en mayo de este año, coincidiendo con el lanzamiento del álbum en vivo titulado “Ritual Piojoso”, grabado durante su último concierto en el estadio de Ríver Plate en 2009. Esta noticia reavivó la esperanza entre los fans, quienes comenzaron a especular sobre una posible reunión.

Cabe recordar que la ruptura de Los Piojos en 2009 marcó un antes y un después en la escena del rock nacional. Hasta entonces, la banda había lanzado siete álbumes de estudio y conseguido un éxito tanto a nivel nacional como internacional. Su separación se debió a diferencias entre los miembros del grupo, lo cual llevó a Ciro Martínez a iniciar su proyecto solista, Ciro y los Persas, que también ha tenido un notable éxito.

La confirmación del regreso de Los Piojos no estuvo exenta de polémicas y misterios, especialmente en lo que respecta a la formación de la banda en esta nueva etapa. Los recientes movimientos en las redes sociales del grupo despertaron aún más preguntas. Usuarios notaron que comenzaron a seguir a perfiles de antiguos miembros y colaboradores, como los bateristas Daniel Buira y Sebastián Roger Cardero, y el tecladista Miguel Chucky de Ípola. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inclusión del guitarrista Juan Manuel Gigena Ábalos, actual integrante de Ciro y los Persas, quien estuvo cerca de formar parte de Los Piojos en 2008.

Aún persisten dudas sobre la participación de Miguel Ángel Micky Rodríguez, bajista original del grupo, quien no ha sido convocado según fuentes cercanas a su entorno. Esta situación se intensificó después de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que un mensaje del hijo de Daniel Piti Fernández, otro exintegrante de la banda, destacaba la importancia de la unidad familiar y el cariño que le tiene a Micky.

Rodríguez formó recientemente una banda autotributo llamada Ritual 87 junto a Buira y de Ípola, y estuvieron presentándose en distintos escenarios del país. Sin embargo, este proyecto se encuentra en pausa, mientras Micky sigue girando con su nuevo proyecto musical Susversiones, en conjunto con Nahuel Gordillo. A pesar de la insistencia de los medios, Micky ha preferido no hacer declaraciones sobre su posible participación en la reunión de Los Piojos.

Otro aspecto relevante es la cuestión legal de la marca Los Piojos. En 2017, Ciro, Micky y el manager Juan Domingo Pocho Rocca registraron la marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI). Micky, con un porcentaje ligeramente superior al de los otros dos, es “más dueño” de la marca. Sin embargo, debido a diferencias aún no resueltas entre los tres, los anuncios recientes se refieren a “Ritual Piojoso” en lugar de utilizar el nombre oficial del grupo para evitar conflictos legales, en caso de que Micky finalmente no participe de la reunión.

La expectativa por los shows de diciembre ha generado una gran emoción entre los fans, que llevan esperando este momento desde la separación de la banda. Ciro Martínez había dejado abierta la posibilidad de un reencuentro en diversas entrevistas, aunque sin confirmarlo abiertamente.

La vuelta de Los Piojos promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año y marca un hito en la historia del rock argentino, al reunir nuevamente a una de las bandas más queridas y exitosas del país.