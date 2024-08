Rechazan impugnaciones en la causa por incendio del Diario El Chubut

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia clave en la causa relacionada con el incendio que afectó las instalaciones del Diario El Chubut en diciembre de 2021. Durante la sesión, tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal presentaron impugnaciones contra la decisión del Juez Carlos Richeri, quien había dictado el acto de apertura a juicio.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Gustavo Nüñez y la funcionaria Ruth Ortega, expresó su desacuerdo con la exclusión de tres informes elaborados por personal de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI). Estos informes contenían el reconocimiento de los acusados en la escena del crimen. El Juez Richeri había decidido no admitirlos al considerar que no cumplían con los requisitos necesarios de autenticidad y preservación de evidencia digital. La fiscalía solicitó la revocación de esta decisión, argumentando que la evidencia recopilada era válida y no podía haber sido adulterada.

Por otro lado, la defensa, encabezada por los abogados Romina Rowlands y Alejandro García, apoyó la resolución del magistrado y presentó su propia impugnación. Los defensores pidieron al tribunal que no se permitiera la inclusión de ciertos testigos propuestos por la fiscalía, señalando que no existían declaraciones previas de estos testigos. La parte acusadora se opuso a esta solicitud, basándose en fundamentos legales.

Después de un breve cuarto intermedio, las juezas Ivana García y Carolina Marín tomaron una decisión crucial. Ambas rechazaron las impugnaciones presentadas por la fiscalía y la defensa, confirmando así la resolución original del Juez Richeri en su totalidad.