Quiénes son los famosos que apoyan a Kamala Harris en las elecciones presidenciales

Oprah Winfrey, Beyonce y John Legend son algunas de las celebridades que brindaron su apoyo a la candidata a presidente de Estados Unidos.

Kamala Harris es la flamante candidata a Presidente de Estados Unidos por el partido demócrata, quien se enfrentará al conservador Donald Trump en lo que serán, probablemente, las elecciones más polémicas de los últimos tiempos.

Abogada y escritora, Harris es la candidata sucesora del actual presidente Joe Biden luego de que este anunciara que se bajaba de la reelección y le dejara el camino libre. El martes, Harris fue oficialmente la nominada del partido durante la Convención Nacional Demócrata que se llevó a cabo en el United Center de Chicago.

La candidata a presidente se autodefine en su campaña como la “única capaz de defender la libertad de los Estados Unidos” y cuenta con el apoyo de cientos de celebridades que participaron de la Convención Demócrata que finaliza hoy.

Los famosos que apoyan a Kamala Harris

Algunas de las celebridades que participaron de la convención como anfitriones del evento son los actores Kerry Washington, Mindy Kaling, Ana Navarro y Tony Goldwyn. El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, también brindó un discurso en apoyo a Harris.

Por su parte, la reconocida conductora Oprah Winfrey brindó un discurso a favor de Kamala Harris en el evento democrático: «Elijamos el sentido común por encima de las tonterías, porque eso es lo mejor de Estados Unidos. Elijamos la dulce promesa del mañana frente al amargo regreso al ayer. No retrocederemos. No retrocederemos, ni nos empujarán, ni nos intimidarán, ni nos patearán. No vamos a volver atrás», sostuvo.

El cantante, John Legend, asistirá a la Convención, pero se desconoce si brindará un show musical. Jon Stewart presentará hoy un episodio en vivo del ciclo que conduce, The Daily Show, desde el Athenaeum Center.

Otros de los nombres que se rumorean, pero que aún no están confirmados, son: George Clooney, Jamie Lee Curtis, Taylor Swift, Connie Britton, Beyoncé, Julia Louis-Dreyfus, estrella de Seinfeld y Veep, la cantante Pink y la jugadora Megan Rapinoe.

Los rumores indican que Beyoncé podría hacer una presentación en la Convención Nacional Demócrata de 2024, reforzando el evento. La cantante también participó de la campaña presidencial de Hillary Clinton.

La canción elegida para la campaña de Kamala Harris

El 25 de julio se conoció el video de la campaña oficial de la sucesora de Joe Biden. Kamala Harris se apropió de ‘Freedom’, la canción de la popular cantante Beyonce, perteneciente a su álbum más recordado Lemonade. En su campaña, Kamala le dice a los votantes que ella es la única opción para conseguir la libertad de los estadounidenses.