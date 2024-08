El bloque libertario echará este martes a Lourdes Arrieta

La locuacidad de la diputada mendocina Lourdes Arrieta selló su destino en el seno del bloque oficialista de la Cámara baja. O mejor dicho, sus actitudes a partir del estallido del “represoresgate”. La visita a militares condenados por delitos de lesa humanidad tendrá así la primera medida sancionatoria, aunque ni su expulsión del bloque será por eso, ni es el tipo de sanciones que piden en la Cámara para aquellos que participaron de esa excursión.

La diputada de la provincia de Mendoza dice que la usaron; se ve venir que la echarán; denuncia que le tendieron “una cama” y afirma que harán con ella lo que hace rato pretendían. “¿Por qué? No sé”, agrega, aclarando que si la echan no renunciará a su banca.

La decisión está tomada y se adoptará en el marco de una reunión convocada en el Salón Blanco para las 20.30 de este martes, donde participarán los integrantes del bloque que encabeza Gabriel Bornoroni. Buscarán que no tenga la virulencia del encuentro del miércoles pasado, que rozó el escándalo. De su participación trascendieron unos audios en los que se la escucha gritando desaforada. “Exploté como un ser humano que está cansado de las mentiras, el aislamiento, que te falten el respeto”, explicó este lunes por Radio Con Vos.

En rigor, su destino en el partido comenzó a escribirlo cuando reaccionó desentendiéndose de la reunión con militares en el penal de Ezeiza. Dijo que no sabía la identidad de sus interlocutores, ni sus condenas. Y que la llevaron engañada. Fue lo que dijo la semana pasada en el seno de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, donde insistió en cargar las tintas contra sus pares Beltrán Benedit, organizador de la excursión, y el presidente de la Cámara, Martín Menem. En la reunión de la comisión que preside Silvia Lospennato sostuvo que ellos son quienes deben “dar explicaciones”. “No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin ningún tipo de aval político”, aclaró.

La ruptura definitiva la garantizó el fin de semana, cuando difundió una serie de chats donde corría el velo de esa visita al penal de Ezeiza, que claramente no fue la única que realizaron diputados a militares condenados, sino la única que trascendió. También se revelaron las intenciones de ese viaje: avanzar con proyectos y decretos para morigerar la situación penal de los condenados.

Si la decisión que nadie oculta en LLA se concreta, Arrieta quedará fuera de ese bloque este martes. Pero seguirá ocupando, si quiere, los cargos que tiene en las siete comisiones que integra: secretaria 3ra en Asuntos Municipales y vocal en Asuntos Cooperativos; de las Personas Mayores; Defensa; Relaciones Exteriores; Seguridad Interior, y Vivienda y Ordenamiento Urbano. (Fuente: Parlamentario)