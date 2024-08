Daniel Funes de Rioja: «Hay que hacer una reforma fiscal importante»

En la previa del inicio del Council de las Americas, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja se refirió sobre los principales temas de la agenda económica y productiva de la Argentina. En este sentido exigió que todavía resta «hacer una reforma fiscal importante» además de «completar las medidas en materia laboral».

Además, el empresario afirmó que, con el acta de mayo, el Gobierno reafirmó «el derecho a la propiedad» y destacó que esto es «muy importante empezar a tranquilizar a quienes quieren empezar a invertir en la Argentina». Por último, sobre la salida del cepo cambiario, sentenció: «Es una serie de medidas que hay que ver si se toman todas juntas de una vez o si se van tomando gradualmente».

La opinión de Funes de Rioja sobre el futuro económico del país

El abogado y empresario arribó al Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires donde se llevará a cabo el Council de las Américas, evento que tendrá como principal orador al Presidente Javier Milei. En este sentido, Funes de Rioja opinó sobre las medidas económicas que plantea el gobierno libertario: «Hay que hacer una reforma fiscal importante, hay que completar las medidas en materia laboral, ver los costos logísticos y la infraestructura necesaria para hacer un país que, no solo produzca para el mercado interno competitivamente, sino que pueda exportar».

El presidente de la UIA reconoció que con la reducción del gasto público y su participación en el PBI, «hay estos en materia de lo que hace a crear empresas y empleo». En este sentido, también destacó que se reafirmó el «derecho a la propiedad» a partir del acta de mayo, lo que genera que la Argentina sea » confiable para invertir» porque «las reglas de juego van a ser respetadas».

Funes de Rioja también opinó sobre la salida del cepo cambiario, uno de los temas centrales de la agenda económica del gobierno libertario: «Son una serie de medidas que hay que ver si se toman todas juntas de una vez o si se van tomando gradualmente. No cabe la menor duda que cuando vamos al exterior nos preguntan si el cepo continua o si va a haber una liberación. Esta en la estrategia del gobierno hacerlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Es como el médico, usted sabe lo que tiene que hacer, él le dice cuando».

Por último el empresario opinó sobre el desarrollo de las industrias en materia de energía, minería y economía del conocimiento. En este punto Funes de Rioja fue contundente y aseguró que «llama la atención la magnitud de la oportunidad que la Argentina tiene».

Javier Milei en el Council of the Americas

El presidente Javier Milei participará este miércoles de la conferencia latinoamericana del Council of the Americas. Además del máximo mandatario también estarán algunos de sus ministros, entre ellos, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, además de la canciller Diana Mondino.

Milei se hará presente a las 12:30 en la citada conferencia. Previamente, a las 8:45, el jefe de Gabinete disertará en la apertura de la Conferencia Anual «Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas” y a las 18:30 Francos participará del acto por el 170° Aniversario de la Bolsa de Cereales, en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expondrá en el marco del acto por el 170º Aniversario de la Bolsa de Cereales a las 19, en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, disertará a las 10:00 en un seminario virtual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y para luego dirigirse al Council of the Americas a las 12:30.