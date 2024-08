Crece la oferta universitaria en Esquel y la Cordillera

En el marco del crecimiento de la oferta académica en la ciudad de Esquel, del 19 al 23 de agosto, con la organización de la Facultad de Ingeniería de la Sede Esquel de la UNPSJB, CIEFAP y la Secretaría de Ciencia y Técnica del gobierno de la provincia, se dictará el curso de Socioeconomía y valoración de los recursos naturales afectados por el fuego. El mismo estará a cargo del doctor Francisco Seijo Maceiras (IE School of Global and Public Affairs Middlebury College.Madrid, España).

El curso tendrá una carga horaria será 40 horas cátedra y un arancel de 50 mil pesos. En tanto que para quienes están cursando el doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación el costo será de 30 mil pesos.

Para consultas los interesados deben contactarse con la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB Sede Esquel en el Edificio de AUlas ubicado en Ruta Nacional 259 Km 16,41 Tel 2945 450820. o via email a [email protected] , [email protected] o [email protected]

Objetivos

Este curso tiene como objetivo introducir a los doctorandos en el estudio de las dimensiones socio-económicas, valoración y gobernanza de los Recursos Naturales (RRNN) afectados por incendios de vegetación, ya sean de pastizales-arbustales, humedales, o bosques nativos o implantados basándose en los conocimientos científicos más actualizados sobre la ecología y uso del fuego.

Este es uno de los cursos obligatorios del Doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación que se dictan en esta facultad, en especial para aquellos que no provengan de las ciencias biológicas o ecológicas tradicionales (biología, agronomía, forestal, ing. en recursos naturales, etc.).

Requisitos de formación previa de los inscriptos:

Los inscriptos en este curso podrán ser graduados en biología, meteorología, agronomía, ingeniería forestal, o en carreras afines a las ciencias sociales de al menos 4 años de duración, que se encuentren realizando su programa de Doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación o en condiciones de realizar estudios superiores en otros programas de Maestría y/o Doctorado. También habrá un cupo para quienes acrediten formación como brigadistas o bomberos que actúen en incendios rurales y de interfase urbano rural.

Dado el carácter intensivo que requiere este curso en la interrelación estudiante-profesor, y que cada estudiante requiere una atención diferencial por parte de los docentes, el número de vacantes se limitará a 20 estudiantes.

Práctica

La parte práctica de este curso se llevará a cabo mediante la lectura obligatoria de material didáctico consistente en trabajos científicos actualizados de journals que deberán exponer ante el profesor y sus pares alumnos. Se propone asimismo realizar salidas a terreno y analizar y discutir, los efectos del fuego a nivel individuo y ecosistémico.

Para que se acrediten los créditos correspondientes, los doctorandos deberán realizar, al finalizar el curso, un examen que versará sobre los contenidos del mismo y preparar un informe a definir por el profesor para su aprobación. Los brigadistas y bomberos recibirán un certificado de asistencia propio para este tipo de cursos.