Angelina Jolie interpreta a la soprano Maria Callas en una biopic: «Espero no defraudarlos»

Angelina Jolie estuvo en el Festival de Venecia acompañando su más reciente producción. Se trata de una película en la cual se pone en la piel de la soprano Maria Callas e incluso se anima a ponerle la voz.

“Maria”, se titula la película del chileno Pablo Larraín, que ya fue presentada en el Festival de Venecia y que espera que pueda cautivar al público, especialmente a los seguidores de la artista de ópera más importante que tuvo el siglo XX.

Para poder hacer este rol, la actriz de 49 años se preparó durante siete meses con un coach vocal, aunque confesó que no le fue fácil y que espera les guste su trabajo: «Para mí el referente eran los fans de Maria Callas, los que aman la ópera, no defraudarlos».

“Entrené por meses, primero con muy pocos miembros del equipo y después con mucha gente, así que tuve tiempo para ir calmando mis nervios. Sin dudas es lo más difícil que hice, estaba aterrorizada”, le dijo Angelina a la prensa.

El largometraje cuenta la última semana de vida de la cantante, en la ciudad de París. María Callas murió a los 53 años y pasó sus últimos días muy atormentada por su difícil historia de amor con el magnate millonario Aristóteles Onassis.

«Casi no hay películas sobre las estrellas del género lírico”, comentó el director, que utilizó para la película la voz de Jolie mezclada con grabaciones originales de la cantante.