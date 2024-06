Inauguraron una muestra sobre las orcas de Península Valdés

A través de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Subsecretaría de Cultura, el Gobierno del Chubut presentó la Muestra Fotográfica “Encuentros Fugaces: El desafío de avistar orcas en Península Valdés”. La misma, que estará en exhibición hasta fin de mes en la Galería del primer piso del Centro Cultural Provincial de Rawson ubicado en Federicci 216, pertenece a los fotógrafos Néstor Sandoval, dedicado a la vida silvestre, paisajes y fotografía nocturna; Eara Mielgo, quien también es Guardaparque y se especializa en animales y paisajes; y Yazmin Luz Quintanilla, destacada por captar momentos de la fauna y su vida salvaje.

Orcas, un atractivo turístico

En representación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Héctor Casín, veedor oficial de los equipos de filmación y fotografía que se acercan hasta las Áreas Naturales de nuestra provincia, explicó la importancia que tiene este atractivo turístico y cómo se está consolidando cada vez más a lo largo del tiempo.

Repasó que, en los meses de marzo y abril, pueden observarse orcas en la Reserva Punta Norte y que en octubre y noviembre se pueden avistar en la Reserva Caleta Valdés, ambas ubicadas dentro del Área Natural Protegida Península Valdés.

Además, detalló que en esa zona de Chubut hay identificadas 23 orcas residentes, divididas en cuatro grupos familiares y, entre ellas, también hay varios machos solitarios.

Por último, remarcó que “el objetivo de esta muestra fotográfica tiene que ver con la conservación, el cuidado y la protección del animal, para que los visitantes se mantengan siempre dentro de los límites, no bajen a las playas, no las molesten y no hagan ruido”.

Sobre la muestra

La exposición busca promover la observación responsable de la fauna marina, destacando la importancia de respetar su libertad y hábitat, como también valorar la posibilidad que estos miradores públicos nos ofrecen de hacerlo sin interferir. A su vez, también esta muestra contribuye a difundir la singularidad de la Península Valdés, como único lugar en el mundo donde las orcas implementan su técnica de varamiento intencional para alimentarse.

Las fotos están divididas en tres categorías: “Varamiento Intencional”, “Comportamiento Sociales” y “Foto Identificación”. A través de ellas se puede observar cómo se ven las orcas desde el mirador, hasta dónde se acercan a la costa y cuál es su comportamiento.