Se juega la fase clasificatoria del Argentino de Clubes Menores de Hockey Pista

Con el Club Huergo y el Municipal Nº2 como escenarios se juega la instancia clasificatoria del Argentino de Clubes Menores (Sub-14 y Sub-16) de Hockey Pista en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El certamen, viene desarrollándose bajo intensas jornadas de cotejos para equipos de categorías Damas Sub-14, Sub-16 “A” y “B”, además de los caballeros Sub-16. En cuanto a la performance de los anfitriones, fue un buen arranque para Calafate RHC en Damas Sub-16, Náutico en Damas Sub-16 “B” y Chenque RC en Damas Sub-14.

A pleno hockey pista juvenil

En las canches del Club Huergo y Municipal Nº2 de Comodoro Rivadavia, está disputándose desde el jueves para culminar este domingo, el Campeonato Argentino de Clubes Menores de Hockey Pista fiscalizado por la Confederación Argentina de la disciplina (CAH).

El certamen abarca a las categorías Sub-14 Damas, Sub-16 Damas A y B, además de Caballeros Sub-16, jugándose la fase clasificatoria durante las primeras dos jornadas y parte de la tercera, donde se definirán los cruces para la jornada final de domingo.

“Estamos contentos, arrancamos bien temprano el jueves. Los partidos con normalidad y muy buen nivel. Mucha gente trabajando detrás de este torneo para que sea una fiesta y todo salga de la mejor manera”, comentó Matías Bahl, a cargo de la organización local en Club Huergo.

“El año pasado por primera vez en Comodoro tuvimos 32 equipos inscriptos. La Confederación quedó muy contenta con la organización y nos dan nuevamente la oportunidad de tener este torneo de menores. Luego tendremos en octubre el Selecciones Menores de pista, y más adelante a fines de noviembre y principios de diciembre tendremos el primer Regional de Clubes de césped Sub-14 categorías A, B y C. Apostando firme a varios campeonatos en el año, tratando de sumar gente, y por todo eso estamos muy orgullosos”, agregó Bahl.

“Estamos contentos por el torneo, satisfechos por la cantidad de chicos que se sumaron. Los equipos de la Asociación están en buena performance, así que contentos y con expectativas. Para nosotros es un orgullo que la Confederación Argentina de Hockey nos tenga siempre en su radar en este tipo de torneos, que son buena vidriera para que las jugadoras sean vistas por entrenadores a nivel nacional. Estamos contentos que se pueda hacer acá, que el Municipio nos dé la mano de siempre. Agradecidos a la Municipalidad y todos sus referentes deportivos”, describió Carlos Echeveste, presidente de la Asociación Austral de Hockey.

HOCKEY – CAMPEONATO ARGENTINO PISTA DE CLUBES MENORES

En Comodoro Rivadavia

Programación

Sábado 25 de mayo

Club Huergo

9:00hs. Zona A: Calafate Rugby Club vs. Punta Arenas (Sub 16 «B» Damas)

10:10hs. Zona B: Náutico Rada Tilly vs. San Jorge R.C. (Sub 16 «B» Damas)

11:20hs. 3° A vs. 4° B (5º a 8º – Sub 14 Damas)

12:30hs. 1° A vs. 2° B (1º a 4º – Sub 14 Damas)

13:40hs. 1°B vs. 2° A (1º a 4º – Sub 14 Damas)

14:50hs. 1° A vs. 2° B (1º a 4º – Sub 16 «A» Damas)

16:00hs. 1°B vs. 2° A (1º a 4º Sub 16 «A» Damas)

17:10hs. Zona A: Punta Arenas vs. Chenque Rugby Club (Sub 16 «B» Damas)

18:20hs. Zona B: San Jorge R.C. vs. Club Atlético Panteras (Sub 16 «B» Damas)

Gimnasio Municipal Nº2

9:00hs. Zona A: Deportivo Portugués vs. Santa Lucia (Sub 16 «B» Damas)

10:10hs. Zona B: Boxing Club vs. Lagartos (Sub 16 «B» Damas)

11:20hs. 3° B vs. 4° A (5º a 8º – Sub 14 Damas)

12:30hs. 3° A vs. 4° B (5º a 8º – Sub 16 «A» Damas)

13:40hs. 3° B vs. 4° A (5º a 8º – Sub 16 «A» Damas)

14:50hs. 1era Semifinal Caballeros.

16:00hs. 2da Semifinal caballeros.

17:10hs. Zona A: Deportivo Portugués vs. Calafate Rugby Club (Sub 16 «B» Damas)

18:20hs. Zona B: Boxing Club vs. Náutico Rada Tilly (Sub 16 «B» Damas)

Domingo 26 de mayo

Club Huergo

8:00hs. 7º y 8º puesto Sub 14 Damas

9:10hs. 3º y 4º puesto Sub 14 Damas

10:20hs. 3° y 4° Sub 16 «B» Damas

11:20hs. 3º y 4º puesto Sub 16 «A» Damas

12:30hs. Final Sub 16 «B» Damas

13:40hs. Final Sub 14 Damas

14:50hs. Final Caballeros

16:00hs. Final Sub 16 «A» Damas

Gimnasio Municipal Nº2

8:00hs. 9° y 10° puesto Sub 16 «B» Damas

9:10hs. 7º y 8º puesto Sub 16 «A» Damas

10:20hs. 5º y 6º puesto Sub 16 «A» Damas

11:20hs. 7° y 8° puesto Sub 16 «B» Damas

12:30hs. 5º y 6º puesto Sub 14 Damas

13:40hs. 3º y 4º puesto Caballeros

14:50hs. 3° Zona «A» vs. 3° Zona «B» (5° y 6° – Sub 16 «B» Damas)