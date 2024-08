Pettovello pide ser querellante en la causa de piqueteros acusados de extorsión

El Gobierno nacional insiste con ser querellante en la causa que investiga a dirigentes sociales acusados de posibles extorsiones para que manifestantes concurran a diferentes protestas. Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fuera rechazada como querellante por el juez Sebastián Casanello, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo una presentación con el mismo objetivo.

“Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimado para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis”, dice la presentación de Capital Humano que transcendió este jueves.

El juez Casanello está analizando si, esta vez, acepta al Gobierno nacional como parte de la causa teniendo en cuenta que del Ministerio de Capital Humano parten los fondos que podrían haber sido sido malversados por dirigentes sociales.

En la resolución que rechazó al Ministerio de Seguridad, Casanello explicó que “los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que la Ministra no puede asumirse, en términos legales, como particularmente ofendida. Tampoco debe perderse de vista que no resulta suficiente alegar que aquí se investigan hechos ‘que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto’, pues ello por sí solo no la habilita a querellar”.