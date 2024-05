Milei montó un show anti Estado

El presidente Javier Milei cantó en el Luna Park y presentó su libro. Tras el show musical, criticó el rol del Estado y denunció a «aquellos que quieren voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria». Después de agradecer a los presentes, brindó un breve resumen del contenido de su libro denominado «Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica». La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gabinete nacional asistieron al show de Milei.

Al tratar de explicar el contenido de su libro, el presidente cuestionó el rol del Estado al considerar que «si aparece el Estado interfiriendo sobre la propiedad privada eso genera un ruido en el precio y por ende el mercado se descoordina y por eso las cosas empiezan a funcionar mal«.

«Supongamos que tenemos el caso de una empresa que produce celulares y compite con otras nueve. Hay 10 empresas compitiendo, y aparece una empresa que logra hacer el celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo. ¿Qué creen que va a pasar con las nueve restantes? Van a quebrar. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es maravilloso. Usted ahora tiene un celular 10 veces mejor, más barato y les queda un montón de guita para gastar en otras cosas», expuso a modo de ejemplo.

En ese sentido, precisó que «los fallos de mercado no existen. Si piensan que hay un fallo en el mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no esté la intervención del Estado. El problema no es el mercado ni la gente, sino los políticos».