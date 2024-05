Martín Guzmán reapareció y manifestó su intención de «gobernar la Argentina»

Guzmán, además, recordó su paso por el Gobierno del Frente de Todos y su interna con el kirchnerismo: «No fue solo con el kirchnerismo, nosotros tuvimos otro tipo de problemas también, y sobre temas muy profundos de la política económica. El tema de los subsidios a la energía, que para mi es un tema enorme. Eso fue uno de los grandes problemas, de ir desarmando, dañando al Estado por más de una década, y llegaron a ser en 2014 3 puntos del producto, los subsidios a la energía».

Otro de los puntos cuestionados por una parte del oficialismo anterior fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El economista lo calificó como «el mejor acuerdo que se pudo haber conseguido, eso no quiere decir que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea bueno, lo ideal sería nunca tener que tener un acuerdo, no tener deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que nunca nadie me pudo decir es qué querían distinto de la política económica, porque el acuerdo es un acuerdo de políticas económicas».

Martín Guzmán y sus críticas al kirchnerismo

En declaraciones realizadas a principio de año, Guzmán opinó que una de las causas del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del año pasado tuvo que ver con que «en el espacio amplio del peronismo-kirchnerismo el modelo que se pregonaba estaba agotado y está agotado«.

«De ahí no va a salir algo próspero para la Argentina», sentenció quien fuera ministro de Economía del Gobierno peronista del Frente de Todos durante más de dos años y medio, hasta que decidió presentar su renuncia en medio de una catarata de críticas que le prodigaba diariamente el espacio de Cristina Kirchner.

«Más allá de este mensaje que penetró (de Javier Milei) de que hay una casta, privilegios, creo que en el espacio amplio del peronismo-kirchnerismo el modelo que se pregonaba estaba agotado y está agotado«, expresó el economista, que dijo que el libertario ganó porque «la gente se pudrió» de la crisis económica.