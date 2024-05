El Nacional Juvenil disputa su segunda jornada en Chubut

Tras la apertura encabezada por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el intendente de Rawson Damián Biss; se dio inicio este lunes al Campeonato Nacional Juvenil Masculino de Boxeo, cita que reúne a más de 100 púgiles de distintos puntos del país.

La actividad continúa este martes desde las 15 horas en el Gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión, con una gran cantidad de peleas.

Sigue la intensa competencia del Nacional Juvenil en Play Unión

Este Campeonato Nacional Juvenil Masculino de Boxeo, es organizado por Chubut Deportes en conjunto con la Municipalidad de Rawson, desarrollándose desde el lunes 13 hasta el proximo viernes 17 en el Gimnasio Municipal “Héroes de Malvinas” de Playa Unión, con la participación de cerca de 100 púgiles de entre 18 y 19 años de edad (2006/2007), que competirán en las siguientes categorías: 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, + 91k.

El torneo contará con la fiscalización de la Federación Argentina de Box y la Federación Chubutense de Box y la entrada para presenciar la competencia será libre y gratuita.

Los boxeadores llegarán desde las regiones 1) CABA, 2) Buenos Aires, 3) Neuquén/La Pampa, 4) San Juan/Mendoza, 5) Córdoba/Entre Ríos/Santa Fé, 6) NOA, 7) Litoral, 8) Sur (Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego) y Chubut como sede.

Cada mañana, en el Hotel Deportivo Provincial de Rawson, se desarrolla el pesaje de los boxeadores que competirán desde las 15 horas en el Gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión. Tras los correspondientes pesajes, se da paso al sorteo de las peleas de cada jornada.

BOXEO – CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO

En Playa Unión, Chubut – Gimnasio Héroes de Malvinas

Programación Jornada 2 – Martes 14

Categoría 49KG

Eric Chamorro (Santa Fe) VS Felipe Gutiérrez (Chubut)

Categoría 52KG (Semifinales)

Alan Forquera (Mendoza) VS Diego Molina (Chubut)

Lisandro Quipildor (Salta) VS Gabriel Ortiz (Bs As)

Categoria 56KG

Rodrigo Aranda (Chubut) VS Tobías Ortiz (Bs As)

Matías Beron (CABA) VS Ayrton Araujo (Entre Ríos)

Cristian Medina (Tierra del Fuego) VS Mario Palacio (San Luis)

Aaron Rivero (Rio Negro) VS Nicolás Sánchez (Santiago del Estero)

Categoría 69KG

Efrain Sánchez (Tucumán) VS Marcos López (Santa Fe)

Lautaro Cid (Río Negro) VS Mateo Miramon (CABA)

Emir Lezcano (Tierra del Fuego) VS Brandon Amaya (Bs As)

Categoría 81KG (Semifinales)

Ángel Bustos (Mendoza) VS Camilo Gómez (CABA)

Sergio Lillo (Río Negro) VS Gonzalo Guerra (Bs As)

Categoría 91KG (Semifinales)

Nahuel Roldan (Bs As) VS Franco Cárdenas (Río Negro)

Juan Carranza (Chubut) VS Tomas Robledo (Mendoza)

Fuera De Campeonato – Super 4 Mayores 56kg.

Juan Gomez (La Pampa) VS Junior Narvaes (Chubut)

Thiago Francia (Cordoba) VS Claudio Barreto (Bs As).