El hockey cordillerano, de encuentro regional

El domingo pasado se realizó un encuentro de hockey pista en el Gimnasio Municipal de Trevelin, en el que fueron parte equipos locales como así también el Club Independiente de Esquel.

El evento comenzó a las 10:00 hs con actividades para niños de sub 8 y sub 10, incluyendo juegos y partidos con sus padres, terminando a las 12:00 hs, para luego jugarse varios partidos oficiales.

El hockey cordillerano sigue disfrutando de la actividad

Un convocante encuentro regional de hockey se desarrolló durante el pasado domingo en la localidad Trevelin, recibiendo a sus pares del Club Independiente de Esquel.

De la actividad, fueron parte diversas categorías, desde sub 14 femenino y masculino, sub 14 masculino ante Musho Team en sub 16 y sub 19 femenino, Mayores Trevelin frente al equipo Master del Club Independiente, más el juego entre Musho Team contra sub 14 femenino.

También se midieron entre Mayores Trevelin frente a Primera de Independiente, en un partido muy entretenido, y el ultimo choque fue entre Mushu Team y Mayores de Trevelin.

Además, Luciana Heitzmann practicó arbitraje, más el servicio fotográfico de Mauro Rivera.