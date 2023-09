Gimnasia será anfitrión del cuadrangular Semifinal de la Liga Federal Formativa U17

Este viernes, comenzará a jugarse el cuadrangular Semifinal de la Liga Federal Formativa U17 masculina, competencia que tendrá lugar en Comodoro Rivadavia, con el Club Gimnasia y Esgrima como anfitrión de otros tres clubes más quienes buscarán su lugar en la Final de la competencia.

Previo al certamen. Hernán Martínez, el referente de Comodoro Deportes, se reunió con los padres de las categorías formativas del «Verde».

«El Verde» busca en casa, su lugar en la Final

Uno de los cuadrangulares SEmifinales de la Liga Federal Formativa u17 masculina, comenzará a jugarse este viernes en Comodoro Rivadavia, competencia que tiene como anfitrión a Gimnasia y Esgrima en el Estadio Socios Fundadores, recibiendo a Obras Basket, Ferrocarril Oeste de Buenos Aires y Centro Español de Plottier, Neuquén.

Orevio a este certamen, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martinez, visitó la institución «Verde» y expresó: “Es un evento muy importante para la ciudad, es un reflejo de lo que venimos trabajando y en dónde estamos ayudando en la parte del alojamiento, la comida y la movilidad de los equipos”.

Con respecto a lo institucional, Martínez remarcó: “Gimnasia tiene una representatividad a nivel nacional, tiene resultado, tiene presencia y también en lo formativo, donde es un pilar donde se está trabajando, eso es hermoso”.

Además, en la parte formativa agregó: ”Es un empuje y un trabajo que está haciendo el club, todo aquel chico que viene de una categoría más abajo ve que si proyecta puede llegar, ya solo el espejo de jugar la Liga Nacional hace que cualquier chico sueñe con jugar al básquet”.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia jugará este viernes 15 de septiembre ante Centro Español, desde las 21hs; el sábado ante Ferrocarril Oeste también desde las 21hs, y cerrará el domingo a partir de las 13hs ante Obras Sanitarias. Todos los partidos serán en el estadio Socios Fundadores.

El detalle los cuadrangulares Semifinales

Programación de la Fase 4, a jugarse el 15, 16 y 17 de septiembre, divididos en tres grupos.

Luego de tres fechas, los ganadores de cada grupo más el mejor segundo pasarán a la gran final del certamen, pautada para el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, también en formato cuadrangular. Todos los partidos de esta fase -y de todas las fases- se pueden ver en vivo y de forma gratuita desde el canal de Basquet Pass en YouTube. Además, las estadísticas del certamen están disponibles en la App de CAB para dispositivos móviles.

BÁSQUET – LIGA FEDERAL FORNATIVA U17 MASCULINA

Grupo G – Gualeguaychú: Neptunia, Recreativo Bochas de Paraná, Central Entrerriano y Regatas Corrientes

Grupo H – Villa María: Ameghino de Villa María, Bochas Sport de Colonia Caroya, Benjamín Matienzo y Olímpico de La Banda

Grupo I – Comodoro Rivadavia: Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Obras Sanitarias, Ferro Carril Oeste y Centro Español Plottier

*Los ganadores de cada cuadrangular y el mejor segundo pasan a la siguiente instancia.

CRONOGRAMA

GRUPO G – Gualeguaychú

Viernes 15/09

18.00hs – Recreativo Bochas de Paraná vs Central Entrerriano

21.00hs – Neptunia vs Regatas Corrientes

Sábado 16/09

17.00hs – Regatas Corrientes vs Recreativo Bochas de Paraná

19.00hs – Neptunia vs Central Entrerriano

Domingo 19/09

11.00hs – Regatas Corrientes vs Central Entrerriano

13.00hs – Neptunia vs Recreativo Bochas de Paraná

GRUPO H – Villa María

Viernes 15/09

19.00hs – Bochas sport de Colonia Caroya vs Bejamín Matienzo

21.00hs – Ameghino de Villa María vs Ciclista Olímpico de La Banda

Sábado 16/09

19.00hs – Benjamín Matienzo vs Ciclista Olímpico de La Banda

21.00hs – Ameghino de Villa María vs Bochas sport de Colonia Caroya

Domingo 19/09

11.00hs – Bochas sport de Colonia Caroya vs Ciclista Olímpico de La Banda

13.00hs – Ameghino de Villa María vs Benjamín Matienzo

GRUPO I – Comodoro Rivadavia

Viernes 15

19:00 Ferro – Obras

21:00 Gimnasia – Centro Español

Sábado 16

18:00 Obras – Centro Español

21:00 Gimnasia- Ferro

Domingo 17

11:00 Ferro – Centro Español

13:00 Gimnasia – Obras