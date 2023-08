La CAB tuvo «un error de tipeo» y afectó a las Formativas de Brown

Este fin de semana de los días 5 y 6 de agosto, debía jugarse la Fase 1 de la instancia Regional de la Liga Federal Formativa en la categoría U17 masculina, que bajo la organización de la Confederación Argentina de Básquetbol, disputan las divisionales juveniles de todo el país.

Protagonista de esta definición, sería el equipo de Guillermo Brown, que a principios de esta semana había sido anunciado por la CAB como anfitrión de Ferrocarril Oeste de General Pico de La Pampa: sin embargo, aduciendo un «error de tipeo», la CAB modificó la localía y se le otorgó al conjunto pampeano. Ante tan poco de antelación como la organización, logística y recaudación de fondos para costear el viaje, «La Banda» decidió no presentarse a jugar la competencia.

La CAB y una nueva «equivocación» que afecta al básquet formativo

Este jueves, el grupo familias del equipo U17 Masculino de Guillermo Brown, acompañados por la Subcomisión de básquetbol de la institución portuaria, decidió la no participación de los brownianos en la instancia Regional de la Liga Federal Formativa que organiza la Confederación Argentina; competencia a la que los jovencitos portuarios accedieron tras consagrarse subcampeones del Torneo Provincial jugado semanas atrás y que tuvo campeón a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Esta decisión de bajarse de la instancia regional de la LFF, se debe a un “error de tipeo” asumido por la Confederación Argentina de Básquetbol, que informó vía mail (el único medio de comunicación del ente máximo del basquetbol nacional para con los clubes) a los dos equipos protagonistas del cruce, Guillermo Brown y Ferrocarril Oeste de general Pico (La Pampa), que debían hacer las veces de local en esta fase de la competencia jugarse el sábado 5 y domingo 6 de agosto.

El inicio del «error de tipeo»

Al conocer el pasado lunes el Club Brown la posibilidad de ser anfitrión de la cita Regional a jugarse el 5 y 6 de agosto, rápidamente la Subcomisión de básquetbol browniana comenzó a trabajar en la organización y logística que el evento requería y tal como lo indica el reglamento: desde alojamiento, almuerzo y cenas para los visitantes, coordinación del streaming y equipo periodístico para tal transmisión (en esta oportunidad, el club local debía afrontar los costos de este servicio, no así Básquet Pass), definición de Estadio donde Brown haría las veces de local (se había definido que sería en el Mariano Riquelme del Club Ferrocarril Patagónico), como así también todas los detalles que recibir un certamen de estas características amerita.

Sin embargo, el día miércoles en la mañana, a casi 72 horas de la realización del primer juego pautado para el sábado a las 21 horas; CAB informó el “error de tipeo” y le otorgó la localía al conjunto pampeano. A contrarreloj, las familias brownianas, trabajaron en la averiguación de costos de viaje, sea a través de alquiler de micros, viaje en autos particulares e incluso en empresas de línea; agotando todas las opciones disponibles para poder concretar el sueño y el objetivo de los jovencitos de ser parte de esta competencia.

Costos muy grandes a afrontar en 72 horas

Los grandes costos a afrontar, más aún con tan poco tiempo de antelación para asumir los mismos, llevaron a la decisión de no participar del certamen. De hecho, tarscendió, por ejemplo, que un alquiler de un micro de unas 20 plazas, rondaria un costo de entre 500 mil y 600mil pesos; sumándole a eso el costo del alojamiento que ofrece el club pampeano, de un costo de 5mil pesos, pero que no contaba con camas sino que los jóvenes debían dormir en bolsas de dormir, agregando a la vez que el hospedaje no tendría servicio de agua caliente.

Reglamentariamente, el club que haría las veces de local, debe ofrecer alojamiento en condiciones y asegurar las comidas tanto en almuerzo y cena.

Sumatoria de «errores» y falta de respeto a los deportistas

Vale destacar que en la previa de esta instancia, la CAB había incluido a Guillermo Brown como el primero de la región patagónica en el ranking que se tiene en cuenta para el armado de los cruces, conteo que resulta de la sumatoria de puntos, victorias y partidos disputados a lo largo del Torneo local y Provincial. Al parecer, un club de la región se quejó de este lugar cedido a Brown, solicitando que se le otorgara a ellos el primer escalón y a partir de allí, se dieron los cambios en cuanto a cruces. Aunque no quedó en claro cuál era el lugar final para Brown en ese ranking. De hecho, según ese ranking, en un principio estipulaba jugarse esta Fase 1 ante Atenas de Carmen de Patagones; pero luego, por ese «error de tipeo» el rival cambió y sería Ferro de General Pico.

En el medio, además de la ilusión, el esfuerzo, el desgaste realizado por los jóvenes basquetbolistas y sus familias, se pierde el costo de inscripción a participar del evento, que fue de 100mil pesos y por el que la CAB no realiza devolución.

Una vez más, ante esta situación, la CAB demuestra y queda expuesta en su incoherencia a nivel organizativo, logístico y administrativo; dando a entender a la vez, el poco interés e incluso nulo respeto e importancia que se la da a las categorías Formativas.

*Foto: Gentileza «Nito» Otier para Básquet Guillermo Brown.