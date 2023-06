Desde el Tribunal Electoral aseguraron que Treffinger todavía puede ser candidato

La secretaria del Tribunal Electoral Provincial (TEP), Dra. Adriana Villani, se refirió al rechazo de candidaturas oficializado este domingo, entre ellas la de César Treffinger, el postulante de la alianza de Javier Milei. «Todavía pueden solicitar la revocatoria de la resolución dando las explicaciones del caso», aseguró.

Este fin de semana se dieron a conocer las resoluciones que oficializan las listas de los distintos partidos y frentes electorales que participarán de las elecciones provinciales el próximo 30 de julio. Tras un sábado agitado en el que el TEP revisó la documentación presentada, durante el mediodía del domingo fueron notificadas las resoluciones a los respectivos apoderados de cada sector. La del PLICH traía malas noticias.

La doctora Villani explicó cómo es el procedimiento del TEP ante este tipo de situaciones. «En estos casos nosotros hacemos una consulta a quienes tienen acceso directo al padrón, que está en manos de la Cámara Nacional Electoral, conjuntamente con quienes llevan el registro de todos los cambios de domicilio que haya realizado cada ciudadano, que es el Juzgado Federal con asiento en Rawson», detalló.

«Para el caso de cargos unipersonales, el Tribunal Electoral no puede hacer corrimientos, como sí lo hace con las listas de diputados o concejales. Ante esa imposibilidad de hacer corrimientos, lo que cae cuando no se cumple con algún requisito específico es la fórmula. A las agrupaciones políticas les cabe la posibilidad de solicitar la revocatoria de la resolución dando las explicaciones del caso, si es que se trató de un error o de un dato no consignado», aseguró. Esto significa que Treffinger todavía tiene chances de esgrimir en sede judicial los argumentos que expuso en sus redes sociales.

Ante la consulta de si es posible proponer una nueva composición de la dupla de candidatos, Villani fue precisa: «Modificar las fórmulas depende de cómo hayan sucedido las internas. No podemos dejar de lado que al haber sido eliminadas las PASO, las agrupaciones políticas dependen de la interna que haya sucedido en el seno de cada una de ellas. Eso debiera estar contemplado en sus cartas orgánicas, ya que la obligatoriedad de la convocatoria a elecciones internas está prevista en la normativa y no puede eludirse«.

Por otro lado, la secretaria del TEP reveló que el personal que corroboraba las presentaciones se llevó una sorpresa durante el fin de semana. «El sábado hemos detectado en el análisis de la documentación que una de las listas era lista espejo, es decir que se presentaban las mismas candidaturas tanto para una agrupación política como para otra, que no estaban unidas por un vínculo jurídico como una alianza. De manera que se les ha brindado un plazo de 48 horas para que opten por alguna de las agrupaciones. Realmente no podemos entender cómo pudo suceder que la misma lista se presente en dos agrupaciones diferentes para los mismos cargos», sostuvo.