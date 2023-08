Se jugará en Comodoro el Argentino de Clubes de Pista

En las instalaciones del Ceptur, se presentó ayer el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey de Pista, certamen que tendrá lugar en Comodoro Rivadavia desde el jueves 18 de este mes hasta el domingo 21.

Las categorías serán Sub-14 y Sub-16 en Damas y Caballeros.

El mejor hockey pista del país, se congrega en Comodoro Rivadavia

El certamen pertenece al calendario oficial de la Confederación Argentina de Hockey y será organizado por la Asociación Austral de Hockey, con el apoyo del Estado municipal, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

En Comodoro Rivadavia, desde el jueves 18 de este mes hasta el domingo 21, se disputará en el Gimnasio Municipal Nº2 y el gimnasio de la Escuela Nº 211, el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey de Pista. Las categorías que serán parte del Argentino son: Sub-14 y Sub-16 en Damas y Caballeros.

Ya confirmaron su participación delegaciones de: Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, El Calafate, El Chalten, Caleta Olivia, Pico Truncado, Bariloche, Punta Arenas (Chile) y los locales de Comodoro y Rada Tilly. Son en total 32 equipos

Ayer, en las instalaciones del Ceptur, se hizo la presentación oficial del Campeonato Argentino, con la presencia del presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el presidente de la Asociación Austral de Hockey, Carlos Echeveste, Fabián Barbosa, organizador del evento, y Matías Bahl, responsable arbitral que tendrá la competencia.

Al inicio, se firmó un convenio, donde el estado municipal, mediante Comodoro Deportes, se compromete a colaborar de manera activa con el torneo con diversos servicios, prestaciones, y aporte económico.

Fabián Barbosa, organizador del Argentino de Clubes, agradeció la confianza de la Confederación Argentina de Hockey para que la Asociación Austral organice tal certamen. “Si no hubiera sido por el acompañamiento del Ente deportivo y el Estado municipal no hubiese sido posible concretarlo. Son 32 equipos que nos visitaran en estos cuatro días y agradecemos el esfuerzo de muchas personas para que los jugadores y jugadoras se diviertan y la pasen bien” expresó.

Carlos Echeveste, presidente de la Asociación Austral de Hockey, desde la entidad deportiva dijo que “es una satisfacción que, nuevamente, la Confederación Argentina nos haya otorgado este evento y que confió en nosotros para organizarlo. Esto no sería posible sin el apoyo de la Municipalidad y, sobre todo el apoyo del Ente Comodoro Deportes. Desde que Hernán Martínez está en el Ente siempre hemos tenido esa colaboración y le queremos agradecer a él y su equipo de profesionales que están a disposición y nos dan una mano” manifestó.

Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, valoró el trabajo de los dirigentes y su rol en los clubes de Comodoro y agradeció a la Confederación Argentina de Hockey que “vuelve a confiar en esta Asociación (Austral), que han visto el trabajo de los clubes y los dirigentes y esa confianza fue mutua. Quedo demostrado en nuestra ciudad que estamos a la altura de llevar adelante cualquier evento. Y hoy, el desafío es mucho más grande” recalcó.

Los participantes

Ñires de Ushuaia, Colegio del Sur de Ushuaia, Ushuaia Rugby Club de Ushuaia, Panteras de Río Grande, Uaken de Río Grande, Punta Arenas Hockey de Chile, Boxing de Río Gallegos, 3er. Tiempo de Río Gallegos, Hispano Americano de Río Gallegos, Calafate Rugby & Hockey de El Calafate, Club Social y Deportivo Chalten de El Chalten, Vuri Club de Bariloche, Pehuenes de Bariloche, San Esteban de Bariloche, Andino de Pico Truncado, Cauquen de Caleta Olivia, Santa Lucia de Comodoro Rivadavia, Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia, Náutico de Rada Tilly, Chenque de Rada Tilly.