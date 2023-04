Las U13 de Chubut, inician ante Tierra del Fuego su objetivo de Argentino

Este sábado y domingo, la ciudad de Puerto Madryn será escenario de la instancia Regional V del campeonato Argentino de Selecciones Femeninas u13, organizado por la Federación de Básquet del Chubut en conjunto con la CAB y la Subsecretaria de Deportes municipal.

El debut de las jovencitas chubutenses, comandadas por Agostina Bilancioni y Laura Villagrán, será desde las 11:30 horas en el Estadio Mariano Riquelme del Club Ferrocarril Patagónico, jugando ante Tierra del Fuego.

El sueño de Campeonato Argentino de Selecciones U13 comienza este sábado para las jovencitas de la Selección Femenina de Chubut, con la actividad correspondiente a la primera jornada del certamen Regional V, en el que se medirán ante Tierra del Fuego, Rio Negro y Santa Cruz.

Las jovencitas dirigidas por Agostina Bilancioni y asistida por Laura Villagrán, debutarán en la competencia este sábado a las 11:30 horas jugando ante Tierra del Fuego, continuando en la noche con el duelo frente a Sata Cruz.

El domingo, en tanto, completarán la programación de partidos y se conocerá la posición final de cada equipo, con los cotejos a jugarse en el Estadio Luján Barrientos del Deportivo Madryn: a las 10 horas, jugarán Santa Cruz vs Tierra del Fuego y las chubutenses harán lo propio ante Río Negro.

Vale destacar que la forma de disputa del certamen será de todos contra todos. El equipo ganador se determinará por suma de puntos y participará de la final con los vencedores de las restantes regiones en el mes de junio.

Chubut es candidata a recibir esa última instancia de U13, en femenino o bien masculino, que se juega este fin de semana con las mismas provincias, en Viedma.

Las convocadas por Chubut

El listado de jugadores chubutenses convocadas a la Selección U13 está conformada por Sofía Mugica, Bianca Diaz, Martina Burazer, Catalina López, Guadalupe Tejada, Sofía Parra, Guadalupe Francioni, Francesca Borquez, Isabella Borchuck, Morena Pino, Charo Texido y Emma Berka.

La entrenadora principal es Agostina Bilancioni, su Asistenta Técnica Laura Villagrán, la psicóloga deportiva Marcela Massolini y la Delegada Silvia Salinas.

BÁSQUET FEMENINO – REGIONAL V U13 FEMENINO

Programación -Sábado 29 ( a jugarse en Club Ferro)

9:30 hs. Río Negro vs Santa Cruz

11:30 hs. Chubut vs Tierra del Fuego

19 hs. Tierra del Fuego vs Río Negro

21 hs. Chubut vs Santa Cruz

Domingo 30 (a jugarse en Club Deportivo Madryn)

10 hs. Santa Cruz vs Tierra del Fuego

12 hs. Chubut vs Río Negro