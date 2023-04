Florencia Papaiani: “En la ciudad no hay ambiente de elecciones”

La dirigente peronista de Trelew Florencia Papaiani dialogó sobre el cierre de campaña, se mostró confiada de cara a las elecciones de este domingo y sostuvo que el mejor candidato es Gustavo Mac Karthy ya que “es el único que conoce la Municipalidad como la palma de su mano”.

En este sentido, la dirigente se mostró preocupada por el bajo conocimiento que tiene la ciudadanía de Trelew por lo que se elige este 16 de abril. “Al ser muy cerca de Semana Santa, la sociedad todavía está pensando en otra cosa. No hay ambiente de campaña y no saben si se trata de una PASO o de las generales”, indicó.

Seguidamente, Papaiani dijo que “Gustavo es uno de los candidatos que viene creciendo de manera sostenida, cuando otras propuestas se han pinchado. Este espacio tiene muchas propuestas para Trelew, y tenemos la esperanza que la gente a la hora de votar se fije en lo que él ha podido hacer cuando fue Intendente”.

“Mac Karthy tiene un plus que no tiene el resto de los candidatos. La realidad de Trelew hoy amerita que el que entre el 10 de diciembre conozca la Municipalidad como la palma de su mano, no es fácil el momento que estamos atravesando”, añadió la Diputada Provincial mandato cumplido.

Si bien hay un poco más de revuelo en el Pueblo de Luis en estos últimos días, para la dirigente peronista “no hay ambiente de elecciones como en otros momentos. Creo que esta falta espíritu fue adrede. Por eso lo que buscamos es hacer reaccionar a la gente para que participe este domingo y no se quede en su casa”.

Por último, sostuvo que los protagonistas del proyecto que encabeza Gustavo Mac Karthy son los vecinos de Trelew y estamos muy contentos del acompañamiento que venimos recibiendo.