El susto en vivo de Marcos de Gran Hermano: no encontraba su DNI y peligraba su viaje a Salta

Llegó el día especial para Marcos Ginocchio, el flamante ganador de Gran Hermano. Después de casi seis meses (cinco meses y tres semanas para ser más exactos), regresa a su casa de San Lorenzo, en su Salta natal. Allí lo espera su familia, sus amigos y también una multitud. Por caso, está prevista una suerte de caravana que incluye un paso por la Catedral por pedido especial de él, ya que quiere agradecerle a la Virgen, y también un evento en uno de los principales centros comerciales, en donde se sacará fotos, recibirá el cariño de la gente, y también brindará notas a los medios locales.

Luego de haberse consagrado ganador del certamen, gracias al voto telefónico, el joven estudiante de Derecho visitó algunos programas de radio y televisión, dio distintas entrevistas y también asistió a eventos. Y ahora llegó el momento de regresar a su ciudad y reencontrarse con los suyos. Y lo transmitieron en vivo desde A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe pero que esta mañana estuvo a cargo de Robertito Funes, quien suele reemplazarla cuando ella no está presente. Noelia Antonelli acompañó a Marcos en el móvil en vivo mientras caminaba por Aeroparque saludando a todo aquel que se acercaba y también se tomó fotografías.

Hicieron juntos la fila hasta llegar al mostrador y hacer el check in, se encontraron con el músico Gustavo Cordera –que contó que viaja a Rosario- y cuando debió presentar su DNI tuvo un susto en vivo: no lo encontraba. Primero, revisó su billetera buscando el documento personal, y luego explicó que creía que estaba dentro de uno de los bolsos, intentó abrirlo desde la cinta, antes despacharlo, pero el empleado de la aerolínea le sugirió que se hiciera a un lado, que lo buscara tranquilo y regresara cuando tuviera la tarjeta. Mientras tanto, la suerte corría de su lado: le comunicaron que el vuelo tenía una hora de retraso.

Dicho y hecho, Noelia acompañó a Marcos hasta el baño de hombres, entró con sus pertenencias y cuando salió, lo hizo con el DNI en la mano. “Me habían dicho que no lo podía perder. Sabía que lo tenía pero no sabía bien dónde”, explicó el joven que jamás perdió la calma y se mostró siempre tranquilo. “Sabía que lo tenía, pero no me desesperé”, agregó y advirtió que era peor “estar en placa”.