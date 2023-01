El PJ analiza posibles alianzas de cara a las elecciones en Trelew

El pasado sábado, el Consejo Provincial del Partido Justicialista realizó un encuentro en Rawson a fin autorizar a la Mesa de Conducción las alianzas necesarias con otros sectores políticos, con vistas a las elecciones municipales de Trelew que se realizarán el próximo 16 de abril.

En este sentido, el presidente del PJ Chubut, Carlos Linares, informó que a partir de este lunes y hasta el 15 de febrero habrá mucho trabajo por delante para definir las alianzas posibles. Además aclaró que en base a lo que suceda, habrá que analizar, luego, si las internas serán abiertas o cerradas.

“Lo que se definió fue convocar a los distintos partidos que quieran participar en nuestro frente”, dijo el actual Senador Nacional por el Frente de Todos y luego añadió: “Si el Partido va solo y hay más de un candidato, las internas deberán ser cerradas, ya que así lo fija la Carta Orgánica. Si se conforma una alianza, ahí se debe fijar los consensos y avanzar en consecuencia”.

En tanto, Linares declaró que “la idea es trabajar esta semana y escuchar a todos los compañeros. Es difícil tomar decisiones por lo que representa la vida interna política de una ciudad. Tenemos que escuchar a cada uno de los candidatos que dicen que van a representar al Justicialismo, darles todas las garantías de participación y si se puede unificar criterios lo haremos y si no se logra tendremos que tener más de una lista”.

Por otro lado, al ser consultado por la gran cantidad de candidatos que hay en la localidad respondió que «hoy puede haber muchos compañeros y compañeras que han expresado sus ganas de ser, pero hay que ver qué sucede en los próximos días, si se mantienen todos”.

A su vez, Linares consideró que el Justicialismo tiene una gran posibilidad de retener la intendencia y que deben trabajar para ello. “La mesa no va a tomar partido por ningún candidato en particular, nosotros estamos para tratar de juntar a todos los compañeros y trabajar para el bien común. Hay muy buenos candidatos del PJ y no veo que ninguno de la oposición pueda brindar a Trelew un bienestar claro, por eso creo que nos va a ir muy bien. Los números, además, marcan que tenemos un acompañamiento importante en varias listas”, dijo.

Con este panorama en Trelew esperan poder dirimir algunas diferencias entre los precandidatos que hoy tiene la fuerza política y llegar a la unidad para asegurar el triunfo. “Hay que trabajar para este conjunto de ideas y que a la ciudad le vaya bien”, contó.

Por último, se refirió a las posibilidades de del Frente a nivel nacional y aseguró que el actual Gobierno recibió un país totalmente endeudado, con un 54% de inflación y a los tres meses comenzó una Pandemia de dos años. “Hoy es verdad que hay un problema inflacionario, es un problema grave, pero hay que seguir trabajando entre todos para solucionarlo”, aunque recalcó que “la Argentina viene creciendo en otros aspectos, como el consumo, el empleo, producción”.