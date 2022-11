La Selección Chubut se entrena pensando en los Juegos

Como parte de la última concentración este viernes por la mañana, el preseleccionado femenino de fútbol de Chubut, realizó un amistoso en cancha de Defensores de la Ribera en Rawson, frente a la sub-15.

El CT liderado por Nuria Lamela, evaluó la perfomance de las chubutenses y definía tras el cotejo, a las finalmente integrantes del equipo Chubut que afrontará los Juegos Binacionales de la Araucanía 2022.

Definiendo las convocadas a la Araucanía

Tras este amistoso, finalizó la concentración que inició el jueves por la mañana e iban a quedar confirmadas las 18 jugadoras que conformarán el plantel que participará de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán del 14 al 19 de noviembre, en la región de Los Lagos, Chile.

“Ya no nos queda nada, por lo que también aprovechamos para sumar nenas sub-15 y seguir evaluándolas, porque cuando volvamos de Araucanía, no vamos a tener mucho tiempo. Estamos más que conformes, ya que al margen de lo futbolístico se está armando un lindo grupo, se llevan bien dentro y fuera de la cancha, que es lo importante”, afirmó Nuria Lamela, en el comienzo de la charla que mantuvo con prensa de Chubut Deportes.

Lamela, destacó que “el equipo sub-17 está repartido con jugadoras de toda la provincia. Hay un grupo de Esquel, otro de Comodoro y otro de la zona del Valle. Eso es lo bueno, que tengamos jugadoras de distintos lugares para representar a Chubut”.

En referencia a las expectativas que tienen sobre el torneo dijo que “obviamente queremos llegar a lo más alto. Ojalá que se nos dé. Las nenas están muy entusiasmadas, así que vamos a dejar todo. Con actitud se pueden lograr cosas importantes”, aseguró.

Sobre este buen presente del futbol femenino en general, expresó: “Ayer en otro amistoso, comentábamos con los profesores que habían nenas de 11 y 12 años con buen nivel, cosa que antes no se veía, eso es lo bueno. Cuando arrancamos costaba mucho más que ahora, en las prácticas ahora hacen los trabajos automáticamente, trabajan mejor los perfiles y al comenzar desde edades más tempranas, se nos facilita el trabajo con la selección. Ahora tenemos un lindo viaje y espero que lo disfruten también en lo deportivo”, culminó.

Semana completa

Vale destacar que durante esta semana, también cumplieron con sus respectivas concentraciones los distintos seleccionados de deportes de conjunto de Chubut de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Es así que además del fútbol femenino, también tuvieron sus jornadas de entrenamientos los equipos de fútbol masculino también en la ciudad capital y pre seleccionados de básquet en ambas ramas, entrenándose en Trelew y Puerto Madryn.

El fin de semana, en tanto, tendrán sus concentraciones el equipo masculino de vóley, que tendrá sus prácticas en el Complejo de Escuelas Especiales de Rawson, los días sábado 5 y domingo 6 en doble turno, bajo las órdenes de Horacio “Kito” Franco y Sergio Corzo.