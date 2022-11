El Hockey Infantil vivió una fiesta en su cierre de año

El mini hockey de Comodoro Rivadavia, tuvo su cierre anual el último viernes en el Estadio Socios Fundadores.

Participaron del evento, todos los clubes pertenecientes a la Asociación Austral de la disciplina, junto a sus profesores, con el acompañamiento de los padres y autoridades municipales.

Culminó la actividad del hockey infantil comodorense

Estuvieron las categorías formativas Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12 de los clubes: Cheque RC, Santa Lucía, Sede Municipal Juan XXIII, USMA, Próspero Palazzo Hockey, Gimnasio Municipal Nº 3, Calafate RC, Comodoro RC, Náutico Rada Tilly, Club Tiro Federal, Gimnasio Municipal Laprida y Deportivo Portugués.

En el acto de cierre se hicieron presentes autoridades de la Asociación Austral de Hockey, su presidente Carlos Echeveste, junto a Othar Macharashvilli, viceintendente de Comodoro Rivadavia, el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Maximiliano Sampaoli, secretario de Gobierno municipal, Gustavo Fita, secretario de Coordinación de Gabinete y Liliana Peralta, secretaria de Cultura.

Se trata del cierre de la temporada del hockey infantil que fue acompañado por el Estado Municipal a través del Ente Comodoro Deportes, en un trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y entidades de la ciudad.

Carlos Echeveste, presidente de la Asociación Austral de Hockey se mostró emocionado «por ver tantos chicos y como creció el hockey» y agradeció a «la subcomisión de Infantiles, esto es fruto del trabajo de todo el año de ellas, a los árbitros, entrenadores que se ocupan y preocupan por los niños. Y estamos muy agradecidos con el gobierno municipal, a Comodoro Deportes que son los que nos apoyan para llevar a cabo todos nuestros sueños deportivos».

Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, por su lado valoró el trabajo constante de la Asociación Austral de Hockey. «Es hermoso ver a todo el hockey infantil hoy, acá, reunido y agradecer a quienes han tomado esta iniciativa que son los profes. Y felicitó a parte de mi equipo que también está ahí; a Analía (Almonacid), a Gabriela Sánchez que laburan muchísimo» expresó.