Cibercrimen: crecen los casos pero también las denuncias

El fiscal especializado en Cibercrimen, Carlos Richieri, advirtió sobre la frecuencia con la que tienen lugar estafas telefónicas y virtuales, donde Comodoro Rivadavia registra al menos dos casos por día.

En diálogo con División Noticias, precisó que «por un lado está aumentando la cantidad de personas que se anima a esta modalidad de delito, por ende cada vez hay más ‘ciberdelincuentes’, y por el otro es una cifra que tal vez escapa, pero desde mi experiencia son cada vez más las personas que me contactan para avisarme que descubrieron haber estado a punto de ser estafadas, y me pasan la información».

«Puedo decir que, en el balance, de 10 mensajes que tengo por día por preguntas de ciberestafa, 6 o 7 son de personas que descubrieron que querían estafarlas y entre 3 y 4 que descubrieron que efectivamente los estafaron», señaló el funcionario, planteando que «es importante no realizar operaciones a través de las redes sociales, ya que hay medios de compra que tienen ciertas garantías».

«El portal más famoso de este tipo da la garantía de que, si el producto no llega, uno puede reclamar, ellos no hacen el pago al vendedor y por lo tanto uno recupera la plata. Pero usar las redes, o incluso comprar con MercadoPago sin usar la ‘red famosa’ (por MercadoLibre) hace que la persona esté por fuera de estas garantías, y esto lo saben los delincuentes. Por lo tanto, cuando no se puede evitar esta red, hay que evitar obtener la mayor cantidad de información posible antes de hacer un envío de dinero», manifestó Richieri.

«Hay que desconfiar de los contactos directos que nos llegan a través de distintos canales y que nos piden información a través de un link», apuntó el fiscal, sumando a ello que «esto ahorrará un montón de dolores de cabeza».

En caso de ser víctima de una ciberestafa, Richieri explicó cómo denunciar: «Se está constantemente capacitando al personal policial para que tome este tipo de denuncias, uno se puede acercar las 24 horas del día. Hay un formulario específico que el Procurador motivó, donde se toma toda la información, y luego la Fiscalía interviene para lograr investigar de manera rápida ya que esto se debe trabajar de forma urgente», concluyó.