Mapuches bloquean el ingreso a la planta de tratamiento de residuos de Esquel

Un grupo de integrantes de una presunta comunidad mapuche lleva adelante un corte de tránsito en el ingreso a la planta de tratamiento de residuos de Esquel.

En diálogo con medios radiales, uno de los participantes de la manifestación sostuvo que «tuvimos una reunión con el Intendente y el Secretario de Ambiente y no nos supieron dar una respuesta concreta al pedido que habíamos hecho, así que tomamos la decisión entre la comunidad Nahuelpan y todas las que se han adherido, somos alrededor de 30 personas» y agregó que «los camiones no van a entrar y nadie tampoco, ya que acá no solamente está la Municipalidad en la planta sino el Parque Automotor de la provincia y Vialidad Provincial».

Consultado sobre el reclamo puntual, el integrante del grupo sostuvo que «pedimos la presencia del Secretario de Ambiente provincial y el nacional, ya que con el de Esquel tuvimos conversaciones y pedimos discutir temas relacionados a la planta pero no fuimos convocados, mientras que a través de los medios escuchamos que quieren ampliarla» y remarcó que «el reclamo es por la contaminación que existe dentro de la comunidad, ya se radicó una denuncia a la Policía Federal y los resultados fueron que el suelo y el agua estaban contaminados con hidrocarburos».

«El informe arrojó un alto grado de contaminación y nos han dicho que, en algunos casos, el nivel es elevadísimo, hasta 500 veces el valor normal», señaló.