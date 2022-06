Denuncian que jubilados de Trelew no cobran aumentos salariales dispuestos

Los diputados provinciales María Andrea Aguilera (UCR) y Manuel Pagliaroni (UCR), y el concejal Rubén Cáceres (UCR), denunciaron que los jubilados municipales de Trelew, no cobran los aumentos salariales establecidos, por la dilación de la gestión del intendente Adrián Maderna en enviar la información necesaria al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).

Mientras que el concejal Cáceres envió una nota al intendente Maderna para que las áreas municipales que correspondan envíen la información necesaria al ISSyS, los diputados Pagliaroni y Aguilera mantendrán este jueves una reunión con el presidente del Instituto para plantear la situación.

Los diputados y el concejal radical, mantuvieron este miércoles una reunión con representantes de los jubilados.

Deterioro

“Fuimos convocados por los jubilados de Trelew que están sufriendo un enorme deterioro en sus ingresos producto de una política del Poder Ejecutivo Municipal de desinformación hacia el Instituto de Seguridad Social y Seguros”, indicó Pagliaroni.

Esta situación, agregó, “provoca que los jubilados cobren con mucha demora los aumentos dados a los activos. En algunos casos ni siquiera los están cobrando”.

Por ello, dijo, “nos hemos comprometido a realizar las gestiones no solo ante la Municipalidad de Trelew por parte del concejal Rubén Cáceres, sino también con Andrea Aguilera vamos a hacer lo propio con el Instituto”.

Este jueves a las 12 del mediodía habrá una reunión con el presidente del Instituto, Alfredo Prior, “para abordar este tema e intentar dar una rápida respuesta a los jubilados municipales”.

“Fue muy bueno participar de la reunión no solo por la convocatoria en sí misma, con un reclamo obviamente muy atendible, sino porque nos encontramos con muchos jubilados municipales con los que hemos compartido durante las gestiones del radicalismo el ámbito laboral”, cerró Pagliaroni.

En tanto, Cáceres comentó que los pasivos “nos citaron para platearnos los problemas que los afligen como ex empleados municipales”.

“No están percibiendo en tiempo y forma los haberes que les corresponden con los aumentos que se dan en el orden municipal porque el Gobierno de Adrián Maderna no envía las escalas salariales al ISSyS, por lo cual demoran meses en percibir los aumentos”, resumió.

Aumento demorado

“En particular, hay aumentos que se dieron en noviembre y diciembre del año pasado en la Municipalidad de Trelew, pero el Gobierno de Maderna no envió al Instituto las escalas salariales que tenían un retroactivo a julio de 2021. Por lo tanto, los jubilados municipales no han percibido aún ese aumento”, afirmó Cáceres.

“En una conversación anterior me habían adelantado la problemática, por lo que ayer martes le presenté una nota al intendente Maderna”, comentó.

Cáceres pidió que las áreas municipales que correspondan intervengan para solucionar el tema, y adjuntó las ordenanzas de los aumentos aprobados y no cobrados por los jubilados.

“Está también el compromiso de los diputados de presentar un proyecto de modificación de la ley que rige las jubilaciones provinciales para acortar los plazos en los cuales el Instituto les tiene que pagar los aumentos a los pasivos”, adelantó.

Esto es porque “se demoran más de tres meses, en la mayoría de los casos, entre que se aumenta a los activos y cuando empiezan a percibir esos incrementos los jubilados”, cerró.