Arcioni aseguró que los estatales tendrán aumento del 60% en el primer semestre

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, visitó este jueves la localidad de Río Mayo donde dejó inauguradas cuadras de pavimento; entregó aportes a instituciones y emprendedores; y firmó acuerdos para la ejecución de distintas obras por un monto cercano a los 50 millones de pesos.

En el acto desarrollado en la escuela N° 706, el Gobernador anticipó que volverá a la localidad el próximo 22 de agosto para los festejos por el aniversario de Río Mayo e indicó que, previo a la firma de acuerdos y entrega de aportes, mantuvo un encuentro con docentes y auxiliares de la educación.

“Siempre digo que el día de mañana va a ser mejor, y esa actitud nos valió hoy poder estar con una provincia mucho más ordenada, apuntando a tener las cuentas equilibradas. Eso requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo”, sostuvo Arcioni y agregó que “ese equilibrio se tiene que lograr sin recortar absolutamente a nadie y dar respuesta a todos”.

Precisó además que “con mucho esfuerzo hemos ordenado las cuentas públicas, pagado deudas, mejorado los sueldos. Todavía estamos luchando con un inconveniente que escapa al ámbito municipal, provincial y demás que es la inflación y vamos a seguir tratando de estar a la altura de la misma”.

Al respecto, indicó que durante las negociaciones salariales con los gremios “dimos un 20% a comienzo del año, 8, 9 y 7% después, ahora ofrecimos 15% en tres tramos, con el acumulativo en el primer semestre vamos a estar superando el 60%”.

Licitaciones y aportes

Además, anunció que el mes próximo se abrirá la licitación para la construcción de 16 nuevas viviendas y el aporte no reintegrable para la conexión de gas domiciliario, para que “el 90% de la localidad cuente con este servicio vital”.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Alejandro Avendaño y los ministros de Gobierno, Cristian Ayala; de Desarrollo Social, Mirta Simone; de Infraestructura, Gustavo Aguilera; de Agricultura, Leandro Cavaco; de Seguridad, Miguel Castro; de Educación, Florencia Perata; de Ambiente, Roberto Jure y de Turismo, Leonardo Gaffet.

También estuvieron presentes los secretarios General de la Gobernación, Alejandro Sandilo y de Trabajo, Tobías Gaud; la presidenta de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Cynthia Gélvez; el presidente del IAS, Luis María Aguirre, el jefe de la Policía, César Brandt y el jefe comunal de Ricardo Rojas, Jorge Villegas, entre otros.

Rendición de cuentas

Arcioni manifestó que “nosotros vamos, damos la cara, recorremos y no venimos en épocas de campaña, o a las dos o tres ciudades más grandes de la provincia, siempre estamos presentes y disponibles para dar explicaciones y rendir cuentas a todos. Esa es mi responsabilidad, que mejor que esté el Gobernador para rendir cuentas y escuchar a los vecinos”, agregó el mandatario y recordó “el problema histórico de energía que tenía Río Mayo, que en el momento que la provincia tenía mucho recurso, no se hizo nada y se siguió con la generación con motores viejos”.

En ese sentido, el Gobernador aseguró que “no quiero más motores, tenemos 24 localidades en nuestra provincia a gas oil, o en el caso de Corcovado que le damos electricidad a todo el pueblo con un equipo, consume más de 4 mil litros día de gas oil, lo mismo pasa en Camarones”.

“Sin energía no se atrae el desarrollo, futuro, esperanza. Nosotros tomamos la decisión y llevamos invertidos 4.185 millones de obras de energía en la provincia, potenciando localidades”, expresó.

Inversión en viviendas, escuelas y deporte

Arcioni destacó que “todas las obras o convenios que se hacen son producto de las gestiones: 6 viviendas sociales, reembolsos no reintegrables en donde le damos los fondos al intendente para que ejecute y sea más rápido, o las viviendas adaptadas. También queremos anunciar que vamos a dar un aporte no reintegrable para obras de gas, para llegar al 90% de la población cubierta con este servicio tan importante”.

En ese marco, anticipó que el 8 de julio se realizará la apertura de sobres para la construcción de 16 viviendas y “van a venir 28 viviendas más”, reveló. Indicó asimismo que “ya llevamos más de 800 millones en infraestructura escolar y seguimos porque hay más de 700 establecimientos en toda la provincia, a las instituciones deportivas, que deben tener cerca de 400 niños, con sus padres que se desviven para que sus hijos puedan viajar a los torneos, para que puedan llegar con los transportes, con lo que significa la movilidad y la socialización en el deporte, por eso hemos tomado la decisión de que tengan un colectivo y puedan trasladar a todos.

Indicó que “queremos que nuestra provincia se engrandezca y para eso necesitamos de todos, basta de esa grieta. ¿Desde el odio qué se puede construir? Una sociedad dividida perjudica al vecino. Hasta el 10 de diciembre de 2023 quiero trabajar como hasta ahora, recorriendo la provincia y dando una mano a quien más lo necesite, tenemos mucho por hacer y revertir muchos años”, concluyó.